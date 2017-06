Til sammen tre biler sto i fyr i Oslo natt til tirsdag, først to på Mortensrud og deretter en på E6 på Høybråten.

– Sakene etterforskes som enkeltstående hendelser, men sees i sammenheng grunnet nærhet og at begge er bilbranner. Vi vet ennå ikke om de er påtent men kan ikke utelukke dette, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. Det er brannavsnittet som etterforsker hendelsene.

Skjold sier brannene etterforskes på ordinær måte med bevissikring og teknisk gjennomgang.

Alle de tre bilene var tomme, og brannvesenet ble kalt ut for å slukke brannene. Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.

– Vi har søkt med politibiler og politihunder. Vi har også brukt politihelikopteret, sa operasjonsleder Rune Ullsand tirsdag morgen.

Den siste måneden har det vært flere bilbranner i hovedstaden. Politiet undersøker nå om tirsdagsnattens branner kan settes i sammenheng med både tidligere bilbranner og bråk i form av steinkasting og ildspåsettelse.

– Vi etterforsker så godt det lar seg gjøre opp mot tidligere branner. Vi undersøker alle muligheter, sier Ullsand,

Bilbrannene på Mortensrud skjedde litt før klokken 3 natt til tirsdag. En stund etter at brannvesenet hadde slukket, fikk politiet melding om at en bil sto i brann under E6 på Høybråten.