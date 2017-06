– Det er naturlig at folk blir bekymret når temaet får mye oppmerksomhet, men å si at det er «svenske tilstander» er en altfor stor overdrivelse. Vi opplever at politiet har kontroll og snur ressurser for å prioritere dette, sa justisministeren til Aftenposten på fredag.

Han får støtte av statsminister Erna Solberg (H):

– Det har vært noen hendelser, men omfanget er mindre dramatisk enn det som blir fremstilt, sa Solberg som var med på orienteringen med Oslo-politiet om ungdomskriminalitet og bilbranner på Østkanten fredag.

Listhaug fortsetter å bruke «svenske tilstander»

Avdramatiseringen fra justisministeren står kontrast til budskapet fra hans kollega i justisdepartementet, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i etterkant av bilbrannene i Groruddalen.

«Vi skal ikke ha svenske tilstander i Norge. I Sverige har dette kommet som en konsekvens av en for høy innvandring over tid kombinert med for dårlig integrering. Jeg håper de andre partiene i Norge våkner før vi har samme tilstander her», skrev hun på sin Facebook-side torsdag.

Brukte bilde av bilbrann fra Bulgaria

Uttrykket «svenske tilstander» brukes ofte for å beskrive kriminalitet som følge av høy innvandring og lav integrering. Sylvi Listhaug er blant dem som har brukt uttrykket som et skjellsord.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen fortsetter også å bruke uttrykket.

«Vold og kriminalitet må slås hardt ned på! Vi skal ikke ha svenske tilstander i Norge» skriver hun på Facebook. Teksten er delt sammen med et reklamebilde fra Fremskrittspartiet som har fått mye oppmerksomhet.

Bildet viser en bil i flammer og teksten «Slik skal vi ikke ha det i Norge. Enig?». I ettertid har det vist seg at bildet viser en selvantent bil i Bulgaria, ifølge NRK.

Jensen forsvarer at partiet kobler bilbrannene til innvandringspolitikk.

– Jeg synes ikke det er så problematisk. Dette er en debatt som går, og som jeg mener vi må ta på alvor i det norske samfunn, sier Jensen til Dagsavisen.

Tidligere i år skapte det forvirring da også USAs president Donald Trump viste til «det som skjedde i Sverige»: Hva skjedde i Sverige, Trump?

Mange reagerer på den motstridende retorikken fra Frp-representantene.

«Hallo! Det er snakk om en statsråd i samme departementet», skriver stortingskandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier på Twitter.

«Justisministeren ikke helt på linje med sin kollega ...» kommenterer politisk rådgiver i Arbeiderpartiet Stian V. Taraldsvik på Twitter.

– Må ikke forhåndsdømme

Mens statssekretær i justisdepartementet Fabian Stang (H) sier at Frp selv må svare for partiets kobling mellom bilbranner og innvandring, kaller stortingsrepresentant for Høyre i Oslo Michael Tetzschner det «uklokt».

– Det kler ikke medlemmer av den lovgivende forsamling å gå ut med forhåndshypoteser før saken er avklart. Det er uklokt. Politikere skal ikke forhåndsdømme i noen sak, sier Tetzschner til Dagsavisen.

Amundsen: Utviklingen i Sverige «fullstendig ulik» Norge

På spørsmål om hvordan justisministeren og innvandrings- og integreringsministeren kan ha så ulike oppfatninger om hvorvidt det er «svenske tilstander» i Norge, svarer Per-Willy Amundsen følgende i en e-post til Aftenposten:

– Både jeg og innvandringsministeren har vært tydelige på at vi ikke har svenske tilstander i Norge i dag, og vi skal gjøre alt i vår makt for å forhindre det. Jeg forstår godt at folk flest er bekymret. Utviklingen vi har sett i Sverige er fullstendig ulik tilstanden i Norge, og vi skal ikke feie problemene under teppet. Derfor tar vi tyren med hornene og møter problemene med handling.

Sylvi Listhaug er i permisjon og befinner seg for tiden i Sør-Afrika. Hennes politiske rådgiver Espen Teigen sier til NTB at de folks bekymringer på alvor.

– Vi mener ikke at det er svenske tilstander i Norge, men det kommer ikke av seg selv. Fører vi en naiv asyl- og innvandringspolitikk kombinert med en integreringspolitikk som ikke virker, kan det også skje i Norge, sier Teigen.