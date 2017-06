Må ut med 200.000 for å ha reklamert med opphørssalg i to år

Facebook-poster, avisannonser og plakater i butikkvinduene levnet liten tvil om at Maktabi hadde opphørssalg. Men butikken fortsatte med salget i nesten to år.

Det er brudd på markedsføringsloven, mener Markedsrådet som nå har ilagt Maktabi 200.000 kroner i overtredelsesgebyr.

Forbruker tipset

– Jeg har ikke fått beskjed om det. Jeg vil ikke snakke mer om saken før jeg har fått beskjed fra min advokat, sier Mahmoud Maktabi om saken onsdag ettermiddag.

Maktabi, også kjent som «Teppekongen», har drevet teppebutikk i Oslo siden 1964. For fire år siden ble Maktabi pensjonist, men kun et halvt år senere var han tilbake i teppebransjen.

– Jeg kjedet meg uten teppehandel og kunder, skrev han i en annonse den gangen og åpnet teppehandel på ny.

I vedtaket fra Markedsrådet står det at Forbrukerrådet i 2015 fikk tips fra en forbruker om at butikken lenge hadde annonsert med opphørssalg.

Rolf Øhman

Fornyet leiekontrakten

Maktabis advokat mente avviklingssalgene fra 2014 til 2016 reelle, fordi leiekontrakten til lokalene var utløpt. Siden bygget i Henrik Ibsens gate skulle rehabiliteres, ble leiekontrakten bare fornyet for korte perioder av gangen.

Forbrukerrådet mener det ikke er god nok grunn til å annonsere med opphørssalg i flere år.

– Det er ikke uvanlig at vi ser opphørssalg som varer lenge, men det er et prinsipp at det villeder forbrukerne dersom man ikke har planer om å avvikle. I dette tilfellet var det satt datoer for avslutningen av salget, derfor er det en klar og tydelig sak etter vårt syn, sier fagdirektør for prismarkedsføring i Forbrukerrådet, Jo Gjedrem.

«Tømmesalgets siste dager» sto det i Maktabis annonse i Aftenposten i 17. oktober 2015. Men ett år senere hadde butikken fortsatt ikke lagt ned.

Avisside

Første sak i sitt slag

Ifølge vedtaket har Forbrukerombudet lagt vekt på at «overtredelsene har foregått over en meget lang tidsperiode» – omtrent to år. Reklamen omfatter både mange annonser i Aftenposten, Facebook-reklame og plakater i og utenfor butikken.

Ifølge Forbrukerombudet har de hatt flere saker om brudd på reglene for prismarkedsføring mot Maktabis ulike selskaper opp gjennom årene. Men et gebyr på 200.000 er første gang.

– Det er første gang vi har gitt en bot av denne typen for et opphørssalg. Størrelsen på overtredelsesgebyret avhenger av hvor alvorlig saken er, og Markedsrådet hadde tydeligvis samme oppfatning, sier Jo Gjedrem.

Forbrukerombudet

Han sier slike saker dukker opp «fra tid til annen», men at butikkeierne vanligvis innretter seg når de får en klage fra Forbrukerombudet.

– Vi får tips om det fra irriterte forbrukere. De tror de må slå til nå fordi prisene er spesielt gunstige, men så fortsetter bare salget. Det er villedende markedsføring, sier Gjedrem.

Kan ta saken til retten

Ifølge Forbrukerrådet er det ikke ulovlig å holde salg i en butikk, legge den ned og starte ny. Men da heter det flyttesalg.

Ved utgangen av 2016 var avviklingen av Maktabis teppebutikk et faktum. Datteren Celine Maktabi overtok driften og flyttet i februar til nye lokaler i Bygdøy allé.

Advokaten til Maktabi vil ikke kommentere på saken. Betalingsfristen på gebyret er fire uker, men saken kan klages videre til tingretten.