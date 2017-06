Maskerte personer raserte utested i Oslo sentrum med køller, macheter og øks – to skadet

– Klokken 20.35 fredag kveld haglet det inn med nødtelefoner til politiet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.

Telefonene handlet om et drama som utspilte seg på utestedet Calles mat og vinhus i Hausmanns gate sentralt i Oslo: To biler stanset utenfor, og flere maskerte personer utstyrt med golfkøller, macheter og øks stormet stedet.

Svært dramatisk

Det var mange mennesker der, og situasjonen ble selvsagt oppfattet som svært dramatisk. De første meldingene gikk ut på at ingen var skadet, men senere ble det klart at to personer måtte til legevakten i Oslo for å få behandling. Den ene kom seg dit selv, den andre ble fraktet dit.

– Det skal ikke være snakk om alvorlige skader, sier Krohn Engseth.

Da Aftenposten snakket med operasjonslederen litt før 22.00 fredag kveld, var undersøkelsene på det raserte utestedet i ferd med å avsluttes. Politiet jakter nå på gjerningspersonene, som skal ha stukket av i en grå Mercedes og en mørk Polo.

– Mye tyder på at det som hendte bunner ut i en konflikt, sier Christian Krohn Engeseth.

Beskutt i desember

I desember i fjor ble restauranten beskutt. Den gang fortalte gjesten og vitnet Bjørn Larsen (70) til Aftenposten at han satt fredelig inne på Calle’s Mat og Vinhus da skytingen begynte. Han kastet seg ned på gulvet mens kulene suste rundt ham.

Lise Åserud/NTB scanpix

– Det smalt minst 2–3 skudd. Det ene skuddet gikk over meg og smalt inn i taket. Vi kastet oss ned på gulvet. En bil forsvant oppover Calmeyers gate i full fart, sier Larsen, fortsatt sjokkert over den dramatiske hendelsen. Han ble like etterpå avhørt av politiet som vitne.