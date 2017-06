Maskerte taggere skapte frykt på T-banen

– Jeg satt i vognen og ventet på at den skulle kjøre, da jeg plutselig så mange personer i maske stå utenfor, forteller en passasjer til VG om hendelsen, som skjedde ved 21-tiden fredag.

– Det luktet bensin, og jeg ble redd. Det ble alle andre også, så alle løp ut. Noen løp skrikende ut i frykt for at det var noe veldig alvorlig, sier mannen, som filmet taggerne etter at han hadde kommet seg ut.

Mennene løp mot vognsettet ved Bogerud stasjon på Oslos østkant. De kastet en handlevogn i sporet foran den, slik at den ble hindret i å kjøre. Deretter sprayet de på flere vogner og tagget dem ned.

Et annet vitne sier at taggerne så veldig profesjonelle ut, og at de holdt på i flere minutter før politiet kom.

– Gjerningspersonene er fremdeles på frifot. Vi brukte ganske lang tid på å søke etter dem. De hadde sprunget til alle kanter før vi kom, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt. I tillegg til politi- og hundepatrulje, ble det brukt helikopter i søket etter dem.

– Ingen er foreløpig pågrepet i saken, men den er under etterforskning, opplyser Gulbrandsen. Han sier slike hendelser stadig skjer i Oslo.