«Gjennomgående dårlig orden og renhold.»

«Alle berøringspunkter som håndtak til utstyr og kontakter var svært skitne.»

«Videre drift vil medføre fare for helseskadelig mat.»

Dette er noen av bruddene på matlovgivningen som ble oppdaget under en rutinekontroll fra Mattilsynet hos TGI Friday’s i Karl Johans gate torsdag ettermiddag.

«I dette tilfellet finner vi at det av hensyn til mattryggheten er nødvendig å utføre umiddelbare tiltak. Vi fatter derfor hastevedtak i saken», heter det i rapporten fra kontrollen, som Aftenposten har fått tilgang til.

Mattilsynet

– De har ikke noen god historikk

Mattilsynets avdelingsleder for Oslo, Marit Kolle, opplyser om at inspektørene blant annet fant svært dårlige skiller mellom rent og urent utstyr på Friday’s-restauranten.

– Når vi stenger restauranter på dagen, så er det fordi vi mener hygienen er så dårlig at den kan utgjøre en helsefare for gjestene, sier Kolle til Aftenposten.

Dersom restauranter blir tatt for alvorlige brudd på matlovgivningen gjentatte ganger kan Mattilsynet bruke enda hardere virkemidler, som virksomhetskarantene.

– Denne restauranten har fått varsler fra oss tidligere om de samme punktene. De har ikke noen god historikk med hensyn til manglende renhold, sier avdelingslederen.

Fakta: Dette er regelbruddene Mattilsynet fant hos Friday’s Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer Vesentlige mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning og utstyr Hygieniske mangler ved lokaler og innredning der mat tilberedes og håndteres Vesentlige mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med stor konsekvens for mattryggheten Vesentlige mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av sentral betydning for mattryggheten Vesentlige mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten Vesentlige mangler ved rutiner for personlig hygiene av betydning for trygg mathåndtering Vesentlige mangler ved rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat

Mattilsynet

Direktør beklager: – Dette skal ikke skje

– Vi er oppriktig lei oss. Dette skal ikke skje, sier Kjersti Ringholm Ulstein, administrerende direktør i TGIF Scandinavia, i en kommentar til Dagbladet om stengingen av kjøkkenet.

– Vi har nå satt inn alle ressurser for å komme tilbake i normalsituasjon, og håper at vi får åpnet innen få timer, fortsetter Ulstein.

Direktøren håper at TGI Friday's-restauranten på Karl Johan vil være tilbake i normal drift i løpet av fredagen.

Mattilsynet

Kakerlakker i 2015, slakt i 2016, rotter i 2017

I 2015 fikk restauranten på Karl Johan en av tidenes dårligste anmeldelser i Oslobys restaurantguide. Den kom under et år etter at Friday’s på Jernbanetorget ble stengt av Mattilsynet på dagen, da kunder oppdaget levende kakerlakker på bardisken.

Vår anmelder meldte om et illeluktende lokale med sur mat, dårlig stemning og servitører som ignorerer gjestene fullstendig på TGI Friday’s Karl Johan. Dermed måtte daglig leder rykke ut med en beklagelse – og løfte om bot og bedring.

Under to måneder senere ble samme restaurant stengt umiddelbart, etter at sjefen fant spor etter rotter. Restauranten valgte da selv å stenge, i motsetning til etter torsdagens kontroll.

Friday’s gjenåpnet nok en gang, med løfte om å få restauranten opp på "toppnivå". Men heller ikke denne gangen ble Aftenpostens anmelder særlig imponert – og dermed fikk restauranten slakt nok en gang.