I en e-post til ordfører Marianne Borgen (SV) skriver eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo at «bygging av en hall på nabotomten til det planlagte nye veksthuset er svært uheldig for dette prosjektet».

Det er Naturhistorisk museum som står for det nye veksthuset. Direktør Tone Lindheim var onsdag ikke tilgjengelig for et intervju, men skriver i en e-post at Veksthuset blir et signalbygg som trenger «luft og rom rundt seg», og at hallen vil kunne skygge for lyset som plantene trenger.

– Plantene trenger alt det lyset de bare kan få. Her i Norden kommer lyset inn på skrå store deler av året. Det skal ikke store bygninger til for at det skapes lange skygger inn over både de ulike klimasonene og adkomstarealet hvor vi har planlagt en hyggelig uteplass i tilknytning til vår Middelhavsklima-sone, skriver Lindheim.

Lang og kronglete vei for Veksthus

Siden 1930 har det vært snakket om et veksthus på Tøyen. Prosessen har strandet flere ganger, senest for to år siden. Da hadde Statsbygg brukt 41 millioner kroner på forprosjektering.

Veksthuset er en utvidelse av Naturhistorisk museum, hvor publikum blant annet skal kunne oppleve regnskog. Det er planlagt med ulike «klimasoner» med forskjellige planter.

Under budsjettbehandlingen i fjor fikk SV gjennomslag for å bygge en midlertidig flerbrukshall på Tøyen. Planen er å erstatte den med en permanent flerbrukshall.

– Vi har over tusen medlemmer, men vil miste dem dersom vi ikke får ordentlige rammebetingelser. Nå har vi yoga i klasserom på Tøyen skole og capoeira i musikkrommet. Vi bruker biblioteket og skolen så mye vi kan, sa styreleder Karianne Hjallen til Aftenposten i fjor.

Frykter midlertidig hall blir stående i mange år

– En eventuelt midlertidig flerbrukshall på sirkustomten er også svært uønsket som nærmeste nabo til vår vakre Botaniske hage og til vårt nye Klimahus, som er under planlegging og som vil åpne i 2019, skriver Lindheim videre.

Hun mener det ikke finnes alternative tomter til Veksthuset, som blir på 5000 kvadratmeter. Lindheim mener også det er sannsynlig at en midlertidig flerbrukshall vil bli stående lenge.

– Oslo kommune har meget uheldige tradisjoner for at midlertidige bygg blir stående i flere tiår, til tross for fagre løfter om det motsatte, skriver hun.

Jonas A Sommerset, Stein Halvorsen Arkitekter AS

– Blir idrettshall og veksthus

Universitetet i Oslo sendte et notat i januar, hvor de foreslo alternative tomter for flerbrukshallen.

Blant annet foreslo de å bygge hallen i Tøyenparken, i friområdet Ola Narr og å rive Munch-museet for å bygge hallen der. Kommunen har sett på alternativene, men mener de ikke er gode nok.

Idretts- og kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) forsikrer om at det blir midlertidig idrettshall på Tøyen til neste år. Hun skal møte UiO om saken etter sommeren.

– De har ingen grunn til å være bekymret. Vi skal bygge en ganske liten hall, som maksimalt blir på størrelse med en håndballhall. Den blir heller ikke veldig høy. Vi skal heller ikke bygge hallen helt inntil Veksthuset, sier Hansen.

Hun viser til at hallen ikke vil ta opp hele Sirkustomten.

Mener utviklingen på Tøyen går for sakte: Ordfører og byrådsledere grillet om Tøyen

Forsikrer om at hallen blir midlertidig

– Kommer hallen til å skygge for lyset til plantene?

– De har ikke prosjektert Veksthuset, det har de fått midler til nå. Vi skal sette opp vår hall på Sirkustomten, slik at den ikke blir inntil deres bygg. Den blir også mindre i grunnflate og lavere enn det de har forutsatt i dokumentet de har oversendt til byrådet.

– Rent estetisk, blir det pent med en midlertidig flerbrukshall ved siden av det som omtales som et signalbygg til en halv milliard kroner?

– Flerbrukshallen blir midlertidig. Vi skal i gang med å prosjektere den permanente flerbrukshallen, som ikke vil ligge på samme sted. Nettopp fordi vi skal kunne ha den midlertidige oppe til døren åpnes på den permanente. I noen få år er jeg sikker på at byen og universitetet vil kunne leve med en midlertidig hall, slik at barn og unge på Tøyen får et idrettstilbud.

Den midlertidige flerbrukshallen skal åpne i 2018. Prosjekteringen av den permanente hallen starter i år.