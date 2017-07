Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet – politi og barnevern advarer

Når Nav garanterer for leie eller depositum for folk som har vanskelig for å finne bolig selv, har de også ansvar for at bostedet er egnet for dem som skal bo der.

Men enkelte Nav-kontorer i Oslo godkjenner at det bosettes barnefamilier midt i et sterkt kriminelt belastet miljø ved nedre Karl Johan.

Aftenposten kjenner til at det har bodd barn i området i flere måneder, og at en bruker med barn har fått godkjent leiekontrakt av Nav i Bjerke bydel.

Nav-kontorene i de enkelte bydelene gir råd til folk som ønsker å leie i sentrum om hvilke utleiere som pleier å ha ledige leiligheter, og som er åpne for å ta inn nav-brukere.

Det er Nav St. Hanshaugen som etter hvert sitter med ansvaret for disse beboerne, da adressene gir såkalt tilhørighet til bydelen, ifølge leder ved Nav St. Hanshaugen, Sigurd Røeggen.

Det er spesielt to adresser, Prinsens gate 4 og Skippergaten 20, der Nav har fått tilbakemeldinger om mye bråk.

Politiet: Meningsløst sted å bo for barn

– Det er meningsløst å plassere barn og barnefamilier i strøket rundt nedre Karl Johan, sier Geir Tveit, leder for forebyggende seksjon i Oslo politidistrikt, Enhet sentrum.

– I dette sentrumsområdet har vi et «hamskifte» mellom dag og kveld: Når butikkene stenger, overtar et spesielt natteliv der hele kriminalitetsbildet er representert: prostitusjon, vold, lommetyver, rus, åpenlys narkotikaomsetning, trusler og fyllebråk, sier han – men legger til at alt dette selvsagt ikke skjer på en gang.

Strøket ligger midt i Oslo-politiets rusområde-satsing.

– Om dagen er det heller ikke egnet for barn her, med trafikkfarlig miljø og skolevei, og her er det vanskelig å treffe venner og leke, påpeker Tveit.

Sigurd Røeggen, leder for de kommunale tjenestene ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen, sier det heldigvis er sjelden det bosettes barn i området med Navs godkjennelse. – Men det er en kjent problemstilling for oss, sier han.

– Kan ikke nekte noen

– Hvis vi får vite at andre nav-kontorer har godkjent dette som bosted for barnefamilier og bistått med å etablere et leieforhold på disse adressene, gjør vi bydelen oppmerksom på at dette ikke er et sted for å barn å vokse opp, og at de bør finne noe annet. Der er vi helt konsekvente, sier han.

– Vi kan ikke nekte dem å sende noen dit, men i slike tilfeller melder vi bekymring til barnevernet.

Fakta: Nav og boliger til vanskeligstilte Kommunen har et ansvar for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid. NAV-kontoret vil i hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og medvirkningsansvaret vil særlig gjelde overfor disse. En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig, skaffe eller beholde arbeid, og delta i samfunnet. I familier med barn og unge er det spesielt viktig at det er en trygg og god bosituasjon. Bomiljø og beliggenhet har betydning for sosial inkludering. Konsentrasjon av boliger til vanskeligstilte kan bidra til å forsterke sosiale problemer, og NAV-kontoret bør så langt mulig medvirke til å unngå dette. Kilde: Sosialtjenesteloven, rundskriv. § 15 boliger til vanskeligstilte

Nav Bjerke: - Brukeren insisterte på å bo der

Avdelingssjef for arbeid, bolig og psykisk helse i Bjerke bydel, Bente Johanne Aldrin, sier det ikke medfører riktighet at Nav Bjerke anbefaler de nevnte adressene for barnefamilier.

– Vi har en tidligere bruker som selv hadde funnet seg leilighet på den ene adressen. Saksbehandler frarådet bosetting på adressen, men vedkommende insisterte på at det var her han ville bo med sitt barn, sier hun.

– Nav Bjerke har hatt bo-oppfølger på hjemmebesøk og befaring nettopp for å forhindre bosetting, uten hell.

Hun påpeker at det i loven om sosiale tjenester ikke foreligger grunn til å gi avslag til etablering på spesifikke adresser – vedkommende fikk derfor innvilget garanti.

Nav-leder på St Hanshaugen deler ikke denne oppfatningen: – Tvert imot, vi vurderer hele tiden hva slags boliger vi gir støtte til, spesielt når det er barn med i bildet, understreker Røeggen.

– Siden denne brukeren nå er vårt ansvar, har vi bestemt oss for å be vedkommende si opp dette leieforholdet. Vi vil begynne å se på andre og bedre muligheter for forelderen og barnet, sier han.

Stor gjennomtrekk

Røeggen påpeker at det også kan bo barn i området og på disse adressene uten at Nav er kjent med det. – Vi møter bare dem som har tilhørighet til vårt Nav-kontor, sier han.

– Jeg håper det skjer i liten grad. Dette er definitivt ikke et sted folk bør bo med barn.

Han forteller at gjennomtrekken i leilighetene er stor.

– Det er mange av disse beboerne som henvender seg til boligkontoret i vår bydel etter å ha bodd på disse adressene, og ønsker seg kommunal bolig i Bydel St Hanshaugen, sier Nav-lederen.

Barnevernet: - Uegnet for barn

Seksjonssjef for barnevern i bydel St. Hanshaugen, Gry Hege Blakli, bekrefter at barnevernet fraråder Nav-kontorer å godkjenne utleieboliger på disse adressene.

– Hele strøket er en risikofaktor når det gjelder barns oppvekst, med et omfattende, kriminelt belastet miljø, sier hun.

– Det er ikke noe egnet sted for barn å vokse opp.

Blakli understreker at foreldrene kan være gode omsorgspersoner, men at det hjelper lite når strøket er som det er.

– Man kan ikke slippe barn ut på gaten her uten fare for at det skjer noe med dem, sier hun.

– Hva kan barnevernet gjøre for disse barna?

– Vi kan bare generelt advare Nav-kontorer på det sterkeste mot å ta slike avgjørelser. Blir dette meldt inn som saker til oss, kan vi prøve å veilede og hjelpe foreldrene til å få seg leilighet andre steder, sier hun.

Utleier: – Lenge siden det var bråk

Utleiesjef Martin Hesle i Right Size som leier ut leilighetene i de to gårdene, sier det er lenge siden det har vært bråk i Prinsens gate 4 og Skippergaten 20.

– Ettersom området utenfor eiendommene er slik det er, har vi vaktmester som bor der i tillegg til et vaktselskap som passer på eiendommene. Når vi får tilbakemelding om at det er bråk i noen leiligheter, setter vi inn tiltak for å få fjernet dette – som oppsigelser og avslutning av leieforholdet, opplyser Hesle.

Han sier de ikke kjenner til at det bor barn i leiegårdene, og at de heller ikke anbefaler det:

– Dette er små ett – eller toromsleiligheter som passer for én person eller et par.

Dessuten ligger Kirkens Bymisjons Møtestedet like ved. (Kafé for folk fra rus- og gatemiljøet i Oslo – red anm.). Det er mye trafikk i området og lite grøntarealer i nærheten, påpeker han.

– Anbefaler andre leiligheter til barn

– Når vi får henvendelser om at man ønsker at barn skal bo i gårdene, anbefaler vi våre andre leiligheter som ligger i mer barnevennlige områder. Problemet er som regel at disse leilighetene har noe dyrere husleie fordi de er større, sier han. – Da er det ofte vanskelig å få godkjennelse av Nav.

Leien i gårdene ligger på 6000 til 11500 kroner måneden. For tiden ligger en av leilighetene på 15 kvadratmeter ute på Finn.no med en husleie på 10.200 kroner.

Right Size ønsker ikke å opplyse om hvor mange av beboerne på de to adressene som har garanti fra Nav.

– Hvordan våre leietagere har sørget for sikkerhet rundt sitt leieforhold, er en privatsak mellom leietager og utleier som vi ikke kan dele med utenforstående, sier han.

Men utleiesjefen bekrefter at de godtar Nav-garanti og kontantdepositum som sikkerhet.

– Vi mener at man ikke skal forskjellsbehandle folk på bakgrunn av økonomi. Det er mange grunner til at folk trenger hjelp av og til, sier Hesle.