Nesten ikke kø for å få nytt pass: – Dette er uventet.

Bekim Olomani er avsnittsleder ved passavsnittet ved Oslo politiavsnitt. Dette er vanligvis høysesong for ham og hans folk. Det skulle vært stor pågang, lange køer og mye svette i lokalet. Men i år er det ikke sånn, ikke i det hele tatt.

Tidligere har det i perioder vært tøffe tak i passkøen.

Overraskende

– Dette er uventet – og underlig. Vi er nå godt inne i det som vanligvis er en del av høysesongen for utstedelse og fornyelse av pass, den varer gjerne til midten av juli, og så sitter vi her med masse ledig kapasitet. Vi har blant annet rustet opp bemanningen på lørdag for å håndtere det vanlige rushet, men så kommer det ikke. Vi har ledig kapasitet både ved politihuset på Grønland og i Sandvika.

Her kan du booke time for å fornye passet

– Er folk blitt flinkere til å være tidlig ute?

– Våre tall tyder ikke på det. I år har pågangen til og med mai vært omtrent som i fjor. Så har den falt når den vanligvis tar seg opp. I juni har vi foreløpig en nedgang på ca. 13 prosent i forhold til i fjor. Vi legger regelmessig ut timer, vanligvis kommer den største bolken fredag ettermiddag for den/de påfølgende uken(e). Det blir også lagt ut ledige timer samme dag.

Mystisk

– Ingen forklaring?

– Nei, vi skjønner ikke hva som har skjedd. Kanskje henvender publikum seg til andre distrikter, men vi har ingen grunn til å tro det.

– Kan det være terrorfrykt, kronekurs eller den økonomiske situasjonen som gjør at vi reiser mindre og ikke trenger pass?

– Vi vet rett og slett ikke. Men vi vet at vi har ledig kapasitet og oppfordrer folk som skal fornye passet om å benytte sjansen. Det er helt greit å fornye det selv om det ikke løper ut for om et år, sier Olomani.

Han minner samtidig om at det er høstferie og juleferie om noen få måneder.

– Det er også viktig å huske at mange land krever tre eller seks måneders gyldighet på passet etter man kommer tilbake fra reise. Dette er det dessverre en del som ikke er klar over før det er for sent, sier Olomani.

Flere trenger pass i år

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving kan ikke bidra til å løse Det store passmysteriet:

– Det skyldes i hvert fall ikke mindre reising til utlandet. Vi har flere og fullere fly i år enn i fjor, og har så langt en økning i trafikken på 13 prosent. Sånn sett burde behovet for pass vært større enn noen gang, sier hun.