Nyt varmen i Oslo i dag - til uken blir det mer ustabilt

Det ble, noe overraskende, helt strålende vær i Oslo denne helgen.

Etter at det så ut til at sommerværet skulle være over for denne gang i hovedstaden, snudde et lavtrykk fra sør. Det sikret sol, skyfri himmel og mange varmegrader under Pride-paraden i Oslo på lørdag.

Vår fotograf gikk ut i sommervarmen og folkefesten på lørdag. Da hun kom tilbake var hun dekket av glitter - og hadde tatt disse bildene.

Den kommende uken vil det nok ikke bli like flott, ifølge Meteorologisk institutt. Men det er vanskelig å si helt sikkert.

– Mandag er det muligheter for enkelte regnbyger i Oslo, men også muligheter for perioder med sol, forteller statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Han tviler på at temperaturen vil være like høy den kommende uken.

Det er likevel ingen grunn til å ta dette tungt helt ennå. Værvarselet er ganske ustabilt, og på Yr.no står det foreløpig ikke noe om regnbyger i Oslo.

– Det er ikke gitt at det treffer Oslo. Det kan like godt treffe Drøbak, sier Gislefoss.

Utover uken kan det bli bedre i hovedstaden, men også på onsdag kan det bli utrygt for regnbyger, ifølge Meteorologisk institutt.

Ingen sikker værvinner neste uke

Også i resten av landet er det vanskelig å si hvor det blir badevær og hvor det blir grått.

– Jeg vil ikke utpeke en værvinner, det ser nokså ustabilt ut, sier Gislefoss.

Været vil veksle de fleste stedene i landet i uken som kommer, legger han til.

Værvarselet fra Storm er noe mer oppløftende, ifølge VG. De varsler regnbyger over hele Sør-Norge mandag, men gradvis lettere vær og temperaturer rundt 20 grader på Østlandet utover uken.