Nytt kulturhus i Oslos gamle «røverstad»

På senhøsten åpner kulturhuset Røverstaden i Munkedamsveien 15 i Vika. Her lå tidligere legendariske Club 7, Sardine’s og senere Stenersenmuseet. Nå blir det nytt liv i lokalene under Oslo Konserthus.

Fortsatt er det innvendige byggearbeider og tomme glassfasader som preger det som snart blir et pulserende nytt senter for kultur, opplevelser og inntrykk.

I det som var den gamle slummen i Vika, kjent som røverstatene på grunn av lovløse tilstander, stiger en ny røverstat frem:

– Denne gangen som en rampete lillebror med glimt i øyet. En du liker å henge med, en som alltid finner på noe gøy, sier primus motor for moroa, administrerende direktør for Oslo Konserthus, Jørgen Roll.

– Det har vært to år med masse jobb, men nå står de jammen her, sier Jørgen Roll, mens han deler ut klemmer til alle «røverne» som er samlet for første gang for å skape ny aktivitet i de 4000 kvadratmeterne under Konserthuset.

– Dette området av Oslo skriker jo etter aktivitet, sier Roll og peker på at Vika har vært temmelig dødt når folk har ruslet hjem etter konsert eller kino.

Klesdesignere, filmfolk, fotogalleri, restaurant, musikk og konsertvirksomhet skal snart skape liv. Kreative krefter forenes i et fruktbart samarbeid til glede for hele byens befolkning.

Klubben inntar gamle Club 7s lokaler

I gamle Club 7s lokaler kommer Klubben, en konsertscene med plass til 900 publikummere, akkurat passe stor for å komplettere Store og Lille sal inne i Oslo Konserthus, ifølge Jørgen Roll.

Publikumsrettede aktiviteter inviterer folk inn. Fasaden mot Munkedamsveien skal åpnes, her blir det restaurant.

Ungdomsklubb et par kvelder i uken for bydel Frogner er også en del av planene.

Fakta: FAKTA: Aktører i Røverstaden Klubben – ny konsertscene med kapasitet 900 stående. Klubben drives av Klubben i Røverstaden AS, et eget aksjeselskap 100% eiet av Oslo Konserthus AS.

Oslo16 – Jan Vardøens filmsenter

Smokestack – restaurant med åpning fra tidlig til sent

Norsk Dokumentarfoto. Kunstbokhandel, fotogalleri, workshops – drives av Anette Skuggedal og Laara Matsen

Fische Design. Design, arkitekter og klesdesignerne i Moiré Fashion Agency

Ungdomsklubb i samarbeid med Bydel Frogner

Fakta: FAKTA: Oslo Konserthus Det kommunalt eide selskapet Oslo Konserthus AS drifter Konserthuset og lokalene i det tidligere Stenersenmuseet i Vika. Konserthuset åpnet i 1977 og har siden hatt over 7 millioner besøkende. Konserthuset er Oslo-Filharmoniens hovedarena og største leietager. I 2016 var det over 300 arrangement i Konserthuset. Oslo-Filharmonien stod for 72 av disse. Stenersenmuseet med finansmannen Rolf Stenersens kunstsamling flyttet ut av lokalene under Konserthuset i fjor. Jakten på nye leietagere var i gang. Røverstaden er resultatet. 4000 kvadratmeter fylles nå med ny aktivitet og leietagere. Omsetning var ca. 52 millioner i 2016 med 1,5 millioner i positivt resultat uten noe offentlig støtte til drift og vedlikehold.

Vardøen lager filmsenter

Utelivsgründer og filmskaper Jan Vardøen er med på laget og rykker inn med filmsenteret Oslo16. Han vil bidra til at filmen skal få bedre kår i Norge.

– Jeg vil røre i filmgryten så godt jeg kan. Lenge har jeg vært på utkikk etter egnede lokaler for å skape et miljø der filmskapere kan møtes og skape ny giv i det norske filmmiljøet. Dette blir et lavterskeltilbud for folk som bare MÅ lage film, sier Vardøen.

Klipperom og studioer, opplæring for ungdom, filmvisninger og deling av kunnskap inngår i konseptet. Og får Jan Vardøen det som han vil, blir det petanque-baner utenfor døren på terrassen.

Amerikanskinspirert mat i Smoke Stack

Den nye restauranten Smokestack blir Ann Sung-an Lees bidrag, med vinduer ut mot Munkedamsveien. Fra før driver hun restaurantene Mission Taco og Way Down South og Gressholmen Kro, som sesongåpner fredag.

– Jeg er oppvokst i North Carolina, så her blir det amerikanskinspirert mat. Folk kan ta en matbit både før og etter konserter, en kaffe om morgenen og lunsj midt på dagen, sier Lee.

– Vi bryr oss like mye om å servere god mat som musikere er i å lage gode konserter. Dette skal bli en «cool place», lover hun.

Lovløse tilstander i røverstatene

– I de gamle «røverstatene» i Vika vanket Kristiania-bohem, kunstnere og malere. Det var nærmest lovløse tilstander, med spritproduksjon og prostitusjon. Alt ble revet, for man ville ikke ha slum så tett opp til Slottet. Midt på 60-tallet bygget man Munkedamsveien 15, og her har legendariske Club 7, Sardine’s og Stenersenmuseet blomstret, sier Roll.

Nå gleder han seg til at Røverstaden skal bli ensbetydende med kunst, kultur og glimt i øyet.

