«Hva skjedde med Oslo-gleden?» spør Fabian Stang i et innlegg i Aftenposten søndag. Vi har snakket med folk i Oslos gater, og ikke alle er enige i Stang sin analyse.

Men flere reagerer på det de mener er byrådets mangelfulle planleggingsevne.

Byrådet mangler attraktive alternativer

Mats Wennerberg og Erlend Vesteraas tilbringer sommerdagen på Olaf Ryes plass på Grünerløkka. De støtter tanken bak et bilfritt sentrum, men savner attraktive kollektivløsninger og andre incentiver som vil gjøre det lettere å velge et grønt alternativ.

– Har det vært et politisk stemningsskifte i Oslo som følge av byrådets politikk?

– Nei, folk er fortsatt like glade og åpne som før. Men til tross for at vi nå har det mest miljøvennlige partiet i byråd, så er tilbudet fortsatt det samme. Hvorfor skal bilistene ta den regningen, hvis ikke politikerne har tenkt på noe alternativ? sier Wennerberg.

– Kom med alternativer

Vesteraas eier en bil, og bor på St. Hanshaugen. Han synes det er fint at det lages miljøgater og at parkeringsplasser fjernes, men er skeptisk til byrådets planlegging.

– Det hjelper ikke å avskaffe de parkeringsplassene som finnes uten å komme med attraktive alternativer, som for eksempel billigere elsykler og et rimeligere kollektivtilbud, sier han.

– Stang var også kritisk til det han kaller byrådets krig mot private eiere. Hva tenker dere om dette?

– Hadde man hatt et alternativ som faktisk fungerte så ville det være mye lettere å gi slipp på det man er blitt vant til. Men sånn som det er nå må mange gå for private løsninger for å få ungene i barnehage, og det samme gjelder nok for sykehjem, sier Wennerberg.

– MDGs politikk er nødvendig

Et stykke opp i gaten, ved Birkelunden, nyter Marie Kipperberg Tollås og Krister Gangfløt en velfortjent kaffepause. De er ikke overrasket over byrådets politikk.

– Jeg tenker at et bilfritt sentrum vil bli litt som røykeloven: alle hater det før det skjer, men når det skjer så vil alle lure på hvorfor vi ikke hadde det sånn tidligere, sier Gangfløt.

Begge mener dagens miljøpolitikk er nødvendig, til tross for at den ikke faller i smak hos alle.

– Vi trengte noen som var litt ekstreme. Det er på tide at vi oppnår et bilfritt sentrum her i Oslo. Flere andre byer i Europa har det, og innbyggerne ser ut til å være fornøyde med det, sier Kipperberg Tollås.

– Mye klaging om bilfritt sentrum

– Byrådet får også kritikk for å være for skeptiske mot privatisering. Er denne skepsisen nødvendig?

– Privatisering vil kunne skape en elite-greie, men det er kanskje en litt gammeldags tankegang. Jeg har selv jobbet i både privat og kommunal barnehage, og merker veldig store forskjeller. Fokuset burde ligge på kompetanse og læring, sier hun.

– Er det et politisk stemningsskifte i Oslo?

– Da det var bilfritt sentrum i vinter var det mye skepsis og klaging. Det hørtes litt ut som treåringer i trassalderen. Men jeg skjønner at det er vanskelig å gjennomføre, sier Kipperberg Tollås.

– Også må du jo se på hvem som svarer: vi er to kaffedrikkende MDG-ere på Grünerløkka, legger Gangfløt til.

Savner tilbud for de eldre

Turen går videre til Frogner. Nina Zoe (69) og Rigmor Sandholt (92) snakker om amerikansk politikk når vi treffer på dem i Thomas Heftyes gate. De opplever at Oslo er en trivelig by, men savner også bedre tilbud for de eldre.

– Man kan fort føle seg som pakkepost, som blir sendt fra det ene aldershjemmet til det andre. Det er bra å ha et privat tilbud i Oslo, så vi kan ha et valg. Det er opp til hver og en hvor du vil bruke pengene dine, men når det kommer til helse så vil bruker i hvert fall vi dem, sier Sandholdt.

– Det er viktig å ha et valg, uten at det skal gå på bekostning av dem som ikke kan ta de valgene. De må også bli ivaretatt, legger Zoe til.