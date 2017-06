Oslo havn skal tilby landstrøm på Vippetangen

– Vi ønsker å bygge ut landstrøm til utenlandsfergene. Vi ønsker i den forbindelse å utfordre potensielle leverandører til å komme med nye løsninger som gjør at man også kan supplere landstrømanlegget med andre funksjoner som ladeteknologi til drosjer, lastebiler og busser og kanskje andre mindre båter, ifølge Åsa Nes, fungerende havnedirektør ved Oslo havn.

Luftforurensning i Oslo: Dette kan kommunen gjøre for å forbedre byluften.

Fakta: Dette er landstrøm Landstrøm er elektrisk kraft som overføres fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget om bord i skip og mindre båter. Mottak av landstrøm gjør at skip ikke trenger å stå på tomgang i kaien, og dermed reduserer utslippene av blant annet CO₂. Også støyforurensning vil minske da bruk av dieselaggregatene kan reduseres.

Prosjektet har fått ni millioner kroner i støtte av ENOVA, med krav om at landstrømløsningene må være ferdige 1. juli 2018.

Gjelder ikke cruiseskip

Det har tidligere vært debatt rundt luftforurensningen fra cruiseskip. Landstrømanlegget vil være plassert i fergekaien, og vil ikke kunne brukes til å lade cruiseskip.

– Vi har valgt å prioritere landstrøm til ferger fordi det er anløp hver dag, og det er tre fartøy som skal benytte anlegget. I tillegg til at landstrøm til cruise er svært kostbart, anløper det et stort antall ulike cruiseskip og i hovedsak kun på sommerhalvåret. Bruken vil dermed bli lavere. En enkel kost/nyttevurdering gjør at vi har valgt å starte med anlegg til fergene først, sier Nes.

Seniorrådgiver i Bellona, Jan Kjetil Paulsen, er positiv til satsingen.

– Cruiseskip har mye større utslipp. Men de fleste skip som kommer til Norge har ikke de tekniske anleggene til å bruke landstrøm. Vi etterlyser et strengere regelverk i Norge som stiller krav til hvilke skip og hvilke forurensning som er akseptabel.

Paulsen er positiv til å kombinere landstrømutbygingen med andre systemer for strømlading.

– Det vil bli mer behov for lading av kjøretøy fremover. Da er det veldig smart av Oslo havn å kombinere utbygingingen.

Vil benytte seg av anlegget

Anlegget skal i utgangspunktet betjene DFDS og Stena lines ferger. DFDS er usikre på når de vil starte å benytte seg av anlegget.

– Vi er inne i en fase hvor vi skal bytte ut skip. Det kreves store investeringer ombord på skipene for å kunne benytte landstrøm. Vi vil derfor benytte oss av landstrøm på de nye skipene våre, sier administrerende direktør i DSDF Roar Funderud.