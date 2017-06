– Parasittene sprer seg i Europa. Årsaken kan være at folk reiser mye med dyr, i tillegg til kort vinter og lengre sommer. Fukt og varme bedrer forholdene for smittebærere, sier parasittolog Inger Sofie Hamnes ved Veterinærinstituttet.

Noen sykdommer er såkalte zoonoser, som smitter til mennesker. Det har ført til at Mattilsynet har innskjerpet reglene for reiser med dyr fra 1. januar i år.

Den viktigste årsaken er sykdommen ekinokokkose, fra revens dvergbendelorm, som kan gjøre mennesker alvorlig syke. Smitten kommer fra bendelormsegg som mennesker får i seg, fra avføring fra smittet rev eller hund. Rev og hund kan for eksempel spise en infisert gnager i skogen.

– Det er flere smitteveier. Hunden kan på samme måte som rev smitte med egg fra avføring som henger i pelsen. En smitterisiko, som er mye diskutert i Europa, er smitte direkte fra revene som oppholder seg i skogen, der mennesker plukker bær. Dette kan medføre at plukkede bær må tilberedes på en sikker måte, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Fire tilfeller i Sverige

– Parasitten er ikke påvist i Fastlands-Norge, men på Svalbard i 1999. Noen smittes i utlandet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at tilfeller av ekinokokkose hos mennesker i Norge varierer mellom 0 til 5 hvert år, sier Hamnes.

I Sverige påviste de revens dvergbendelorm i 2011. Epidemolog Marika Hjertqvist ved Folkhälsomyndigheten sier at human smitte først ble rapporteringspliktig i Sverige i 2004. Det første tilfellet ble rapportert i 2012.

– Frem til idag har vi hatt fire tilfeller. Vi anser tilfellene i Sverige etter 2011 som smitte de har fått i utlandet, sier hun.

Dette må du vite som dyreeeier før du drar til utlandet med dyr

For å unngå å få parasitter og sykdom inn i Norge har Mattilsynet innført en strengere praksis: Man kan ikke dra over grensen til Sverige uten å behandle hunden før utreise eller før innreise til Norge.

Veterinær Marte Holtlund ved Stabekk dyreklinikk gir buhunden Balder tabletter med virkestoffet Praziquantel mot revens dvergbendelorm.

– Da jeg jobbet som veterinær i Malmö, behandlet vi ofte dyr for parasitter og sykdom etter utenlandsreise, sier Marte Holtlund. I Norge må du notere deg:

Dyr som skal til land med rabies må ha en sprøyte med vaksine minst 21 dager før avreise. All behandling må dokumenteres av veterinær i kjæledyrpasset.

Hunden må behandles hos veterinær med tabletter mot revens dvergbendelorm to ganger på forskjellige dager før avreise og innen 28 dager etter siste behandling, når dere er hjemme i Norge igjen.

For katt og ilder gjelder ikke kravet om behandling mot revens dvergbendelorm. De andre kravene om rabiesvaksine, pass og ID-merking gjelder.

Det kan bli kostbart å ikke behandle dyret før innreise

Rolf Øhman

– Siste behandling i Norge er avgjørende. 28-dager regelen skal forhindre at larvene utvikler seg til voksne orm som smitter videre. Man må følge opp hver 28. dag så lenge det er nødvendig, sier Holtlund.

En annen mulighet for noen dagers Sverige-tur er å oppsøke en svensk veterinær en gang 24–120 timer før man returnerer til Norge. Skal man bare på dagstur til Sverige, må man inn i 28-dagers regelen.

I Europa finnes andre typer ektoparasitter som mygg, flåttyper og lus som hunden kan bli syk av. De fleste parasitter og sykdommer smitter ikke til mennesker.

Rolf Øhman

Fakta: Hvis du skal til utlandet med dyr Sjekk kravene til vaksiner og parasittbehandlinger. Hva må du gjøre for å få lov til å ta hunden tilbake til Norge?

Norge har spesielle regler for rabies og revens dvergbendelorm.

Parasitter som fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum), klassisk hjerteorm (Dirofilaria immitis) og ektoparasitter som flått og lopper og andre parasitter bør en unngå at hunden blir smittet med. Brun hundeflått, katte- og hundelopper kan være bærere av andre parasitter eller sykdommer.

Leishmaniose er en sykdom som kan overføres fra dyr til menneske. En encellet parasitt overføres ved sandmygg i Sør-Europa og kan smitte både katt, hund og mennesker. (Kilde: Veterinær og parasittolog Inger Sofie Hamnes, Veterinærinstituttet)

Undersøker minimum 500 rever for revens dvergbendelrom hvert år

Rolf Øhman

Det er rabies og revens dvergbendelorm det norske regelverket først og fremst skal beskytte mot. Parasittologene Inger Sofie Hamnes og Heidi Enemark ved Veterinærinstituttet i Oslo undersøker årlig avføringsprøver og annet materiale som jegere sender inn fra over 500 rev.

– I Danmark, som har revens dvergbendelorm, undersøkes revene ved obduksjon, sier veterinær Heidi Enemark, prosjektleder for Overvåkningsprogrammet for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis.)

Overvåkingen finansieres av Mattilsynet for at Norge kan opprettholde status som «fri for E. multilocularis». Da kan Norge, i henhold til EU-lovgivningen, fortsatt forlange at dyr som har vært på reise eller importeres til Norge blir ormebehandlet.

Fakta: Slik er revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis er en få mm lang bendelorm.

Den finnes oftest i tarmen hos rødrev og polarrev. Den kan etablere seg i tarmen på hund, mårhund og ulv.

Dyr hvor parasitten kan etablere seg i tarmen kalles endeverter for parasitten. Endeverter skiller ut store mengder parasittegg i avføringen.

Katt kan smittes, men er mindre mottagelig for smitte, og parasitten produserer bare små mengder egg hos katt.

Revens dvergbendelorm er en zoonose, dvs. at den kan smitte til mennesker. Sykdommen hos menneske er meget alvorlig. Det tar 10 til 15 år før smitten utvikler seg til for eksempel cyster i leveren hos mennesket. Kilde: Veterinær og parasittolog Inger Sofie Hamnes, Veterinærinstituttet

Rolf Øhman

– Vi er opptatt av at EU-reglene om å reise med dyr blir fulgt, sier Ole-Herman Tronerud. Kommer man direkte til Norge fra Storbritannia, Irland, Finland eller Malta, som ikke har revens dvergbendelorm, må hunden ikke behandles mot den. Flere veterinærer Aftenposten har snakket med tror at revens dvergbendelorm vil komme til Norge.

Dette skjer når hunden ikke er behandlet

– Hva skjer om man reiser inn i Norge med en hund uten dokumentert behandling?

– Hunden må til veterinær og oppstalles under kontroll av Mattilsynet i 24 timer etter behandling, sier Ole-Herman Tronerud.

– Har du mangler i papirene på dyret, kan dyret returneres til landet du kom fra. Dyret må kanskje sendes med fly for ikke å reise ulovlig gjennom andre land. Den som kommer med dyret er ansvarlig for utgiftene. Alternativt kan dyret stå i isolat til vilkårene er oppfylt. Dyret må stå 21 dager i isolat om rabiesvaksine mangler og for å få en gyldig vaksine. I noen tilfeller ender det med at dyret blir avlivet i stedet, da eier ikke er villig til å betale kostnadene som påløper, sier Tronerud.