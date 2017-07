Politiet: Kriminelle miljøer rekrutterer barn helt ned i 14-årsalderen

I løpet av litt over tre måneder har Oslo-politiet gjort 90 pågripelser, 25 den siste uken. Fem av disse har ført til varetektsfengslinger, alle for grov narkotikaovertredelse.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag fortalte sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid, og leder for Oslo politidistrikt enhet øst, John Roger Lund, at pågripelsene var ledd i en intensiv etterforskning som fortsatt pågår. I tillegg var store beslag av penger, narkotika og våpen gjort i Oslos sørøstlige bydeler.

– Vi ser at grov vold og trusler brukes for å beskytte inntektsgivende virksomheter, som narkotikadistribusjon. Vårt mål er å varig svekke disse organiserte nettverkene som står bak dette, og stoppe rekrutteringen av unge mennesker, sier Metlid til Aftenposten.

Mulig koblinger til Young Bloods

Økende narkotikavirksomhet og antall voldsepisoder i områder som Holmlia og Mortensrud, har vært en trend over tid, forteller Metlid. Hun bekrefter at kjente kriminelle gjengmiljøer kan være implisert i nettverkene. Young Bloods, som har sitt utgangspunkt på Holmlia, er en av disse.

– Jeg kan bekrefte at Young Bloods er et nettverk vi ser på, og som vi muligens kan sette i sammenheng med disse sakene, sier Metlid.

I fjor høst meldte TV2 at gjengen Young Bloods, med koblinger til albansk mafia i Sverige, i lengre tid har prøvd å ta over narkotikamarkedet i Oslo. Ofte med svært brutale midler som grov vold og kidnappinger.

– Vil komme flere pågripelser

Metlid presiserer imidlertid at det er en pågående etterforskning og at de 90 pågrepne har ulik grad av tilknytning til de kriminelle miljøene. I rettskjennelsene til flere av de varetektsfengslede, hevdes det at størrelsen på narkotikabeslaget tyder på at større leverandører står bak operasjonene.

Metlid vil imidlertid ikke kommentere om noen av de fem i varetekt regnes som bakmenn i nettverkene.

– Dette er fortsatt en pågående etterforskning og vi fortsetter med vår intensive innsats. Vi kan ikke på dette tidspunktet gå inn på enkeltsaker, men vi regner med at det vil komme flere pågripelser, sier politisjefen.

Unge «løpegutter» rekrutteres

Det som imidlertid gjør Oslo-politiet desto mer bekymret, er involveringen av svært unge personer i de omfattende kriminelle nettverkene.

– Ungdom blir rekruttert til å utføre narkosalg og utøvelse av vold. Vi har registrert barn helt ned i 14-årsalderen som har kontakt med disse miljøene, sier John Roger Lund, leder for Oslo politidistrikt enhet øst.

– Det ser vi på som svært alvorlig. Det resulterer i slåsskamper og vold, i tillegg til involvering i narkotika. Vi ønsker jo ikke at så unge mennesker blir «løpegutter» for kriminelle.

Sosiale medier er en av grunnene til økt ungdomskriminalitet, ifølge politiet.

Lund forteller at det er gjennom tilstedeværelsen de kriminelle nettverkene har i nærmiljøet at de klarer å rekruttere unge personer.

– Ofte er det rotløse ungdommer uten oppfølging av voksenpersoner som blir rekruttert. Men det er også unge som ser folk i området tjene penger på virksomheten og som trenger inntekt selv, kanskje til å finansiere sitt eget narkotikaforbruk, forteller Lund.

Funnet narkotikalager i barnehageområder

Før pressekonferansen kunne Aftenposten melde at områder rundt skoler og barnehager i sørøstlige deler av Oslo skal ha blitt brukt som depoter for klargjort narkotika.

Politisjefene bekreftet dette tirsdag.

– Det gjør sakene selvfølgelig mer alvorlig. At narkotikasalg og oppbevaring skjer så nære helt unge barn, er uakseptabelt, sier Lund.

I juni ble statsminister Erna Solberg orientert om den økte ungdomskriminaliteten.

Det var gjennom rettskjennelsen til et annet implisert medlem i det omfattende kriminelle nettverket på Mortensrud, disse opplysningene kom frem. For litt over to uker siden ble en 18 år gammel mann ilagt forbud mot å oppholde seg på bestemte steder på Mortensrud de neste åtte månedene.

Områdene inkluderer Mortensrud senter og nærområde, Lofsrud skole og barnehage, samt Stenbråten skole.

Ytterligere to varetektsfengslede fra samme miljø

I retten hevdet politiet at de hadde mottatt opplysninger fra flere hold om at det selges narkotika i området, og at 18-åringen var «en sentral del i det nettverket som står for salget».

I tillegg er to menn på 19 og 25 år, fra det som antas å være det samme kriminelle miljøet på Mortensrud, blitt varetektsfengslet for grov vold.

Ifølge kjennelsene om varetektsfengsling er begge to en del av et «vanskelig kriminelt miljø å etterforske i».

