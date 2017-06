Politiet: Vet ikke om bilbranner har en sammenheng – jakter fortsatt mulige brannstiftere

Minst 17 bilbranner kan ha blitt påsatt i Oslo den siste måneden.

Siste runde var natt til onsdag. To biler sto først i flammer på Furuset. Noen timer senere sto totalt seks biler i brann i bydelen Gamle Oslo.

Torsdag har politiet fortsatt ikke tatt noen som kan ha satt bilene i fyr, bekrefter Rune Skjold, avdelingsleder hos Oslo-politiet.

– Vi har vært ute på rundspørring, avhørt noen vitner og gjort tradisjonell etterforskning. Vi jobber med å sette det i system, se på logger og sette dette i sammenheng, sier han.

Setter inn tiltak

Politiet har tidligere uttalt at de ser svært alvorlig på de mange bilbrannene. Natt til onsdag ble også politihelikopter satt inn i jakten på mulige brannstiftere.

Skjold er derimot ikke så dramatisk i beskrivelsene:

– Det er flere bilbranner nå enn det som er vanlig. Men det er ikke veldig oppsiktsvekkende for vår del, sier Skjold.

– Erfaringen fra tidligere er at brannene kan skyldes tekniske årsaker. Det kan være noen som aktivt nå bruker muligheten til forsikringssvindel. Så kan det være at noen driver skadeverk og hærverk – at noen tenner på. Noen tilfeller kan også være grunnet trusler mot enkeltpersoner, men vi har ikke indikasjon på det ene eller andre, sier han.

– Så dere har ikke konkret informasjon om at enkelte av brannene faktisk er forsikringssvindel?

– Vi har ikke grunn til å mistenke det, men vi ser på bakgrunnen til eierne av bilene og hvem de er.

Får 120 nye politifolk til Oslo: – Det har nok vært en periode nå hvor vi burde hatt flere mannskaper ute

Etterforskes som enkeltstående hendelser

Spørsmålet mange stiller seg, er om disse brannene og andre hendelser med bråk og skadeverk har noen sammenheng.

– Vi etterforsker det som enkeltstående hendelser, men kan ikke utelukke at det er sammenheng. Vi har ikke avdekket om brannene skyldes tekniske årsaker eller om det er påtent, sier Skjold.

Hans O. Torgersen

– Vi jobber med lokalt politi de ulike stedene for å se om det er sammenheng, samt med bydelene og publikum. Vi har ennå ikke sett noen sammenheng mellom brannene. Det kan være en eller flere som løper rundt og tenner på.

I flere av tilfellene har bilene stått tomme. Da det natt til fredag for to uker siden brant i to biler på Vestli, ble det funnet en bensinkanne i nærheten.

– Selv om det er funnet en kanne i nærheten et sted det har vært brann, betyr det ikke at en brann tent på. Vi gjør undersøkelser for å se om kannen har tilknytning til brannen, sier han.

Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom: Ungdommen er lut lei av å bli stemplet som gangstere.

Ingen pågrepne

Skjold påpeker dessuten at det ikke er uvanlig at det i enkelte perioder er flere påsatte branner.

– Våren er en periode hvor det er flere branner enn ellers. Det gjelder ikke bare bilbranner, men også andre småbranner.

Politiet har så langt ikke pågrepet eller siktet noen for de ulike brannene, men de sier at «de har noen ledetråder».

Larsen, Håkon Mosvold

– Har dere noe kunnskap om det kan være noe miljø som står bak?

– Vi har ikke opplysninger om noe miljø eller at noen grupper som står bak dette.

Politiet ønsker opplysninger i forbindelse med de ulike hendelser, og ber derfor om tips.

Forsikringsselskapene følger også med

De to største forsikringsselskapene på bil i Norge, Gjensidige og IF Forsikring, har heller ingen konkrete opplysninger om at bilbrannene kan være forsikringssvindel:

– Det er mulig at vi kommer til å se nærmere på bilene som er forsikret hos oss. Vi synes det er bra at politiet er åpne for muligheten for at det kan være forsikringssvindel. Vi har sett lignende tilfeller før, hvor noen har benyttet anledningen etter mange like hendelser på rad, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i IF.

Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, tror ikke bilbrannene er forsøk på svindel.

– Det høres ut som pøbelstreker. Hadde det vært én eller to bilbranner, kunne det nok vært avtalt spill. Men når det er så mange, så høres det rart ut, sier Thoresen.