Politiet har i løpet av de 3–4 siste månedene aksjonert flere steder i Oslo. De siste ukene er det gjort 25 pågripelser.

Fem personene sitter i varetekt, mistenkt for narkotikalovbrudd og grov vold.

Politiet mener de er en del av et kriminelt nettverk på Oslos østkant, blant annet på Homlia og Mortensrud

Unge menn i varetekt

Tre unge menn fra Holmlia - 24, 23 og 21 år - har sittet varetektfengslet den siste uken etter mistanke om grove narkotikalovbrudd. De tre, som ifølge politiet «skal være en del av en kriminell gruppe», ble videoovervåket mens de oppsøkte et stort lager av hasj, står det i fengslingskjennelsene.

Beslaget skal ha blitt funnet i en skog i en Ikea-bag.

Spaningsrapporter fra politiet, som er referert i kjennelsene, beskriver en betydelig organisert narkotikaomsetning på Holmlia. Fordi beslaget er så stort, antar politiet at bakmenn er involvert.

Har narkotikalager i barnehageområder

Også på Mortensrud har det vært politiaksjoner, opplyser stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon.

– Det har vært en innsats mot det man kan kalle kriminelle nettverk, sier Lund.

Berit Roald, NTB Scanpix

For litt over to uker siden ble en 18 år gammel mann ilagt forbud mot å oppholde seg på bestemte steder på Mortensrud de neste åtte månedene.

Områdene inkluderer Mortensrud senter og nærområde, Lofsrud skole og barnehage, samt Stenbråten skole.

I retten hevdet politiet at de hadde mottatt opplysninger fra flere hold om at det selges narkotika i området, og at 18-åringen var «en sentral del i det nettverket som står for salget».

Områder rundt skoler og barnehager skal også bli brukt som depoter for klargjort narkotika.

Det bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

– Politiet har fokus på området, spesielt når det gjelder narkotika- og voldskriminalitet, sier Meeg-Bentzen.

Av kjennelsen om varetektsfengsling fremgår det at unge mennesker skal ha blitt rekruttert inn i miljøet gjennom nettverkets tilstedeværelse i disse områdene.

To pågrepet for grov voldsskade

For litt over to uker siden ble to menn fra Mortensrud , 19 og 25 år, pågrepet for en grov voldsepisode ved Ulsrud t-banestasjon. Begge to var tidligere kjenninger av politiet.

Ifølge kjennelsene om varetektsfengsling er de to del av et «vanskelig kriminelt miljø å etterforske i».

Flere personer var involvert i hendelsen som påførte fornærmede «grov kroppsskade», og politiadvokat John D. Hanssen på Stovner politistasjon kan ikke utelukke nye pågripelser i saken.

