Prøveprosjekt i Oslo i sommer: Lei en el-bysykkel

– Det er veldig bra at private bedrifter som Møllergruppen bidrar til det grønne løftet. Oslo kommune er Europas miljøhovedstat i 2019, og da trenger vi at alle bidrar mot dette, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

Hun deltok tirsdag på lanseringen i Frognerparken av de nye elsyklene.

Prosjektet er et pilotprosjekt og det vil i første omgang være tale om 40 sykler, som leies ut til 1 krone i minuttet uten tidsbegrensninger.

Syklene har en rekkevidde på 7 mil, og de må hentes og leveres enten på Christian Fredriks plass («Plata») eller på Aker brygge.

Setter opp «ladetrær»

Prosjektet er et samarbeid mellom bilkonsernet Møllergruppen, som har stått for finansiering, og Oslo kommune.

– Jeg har merket meg at det er flere som bruker elsykkel i sentrum, så dette er et veldig positivt initiativ, sier Borgen.

Som del av prosjektet settes det også opp «ladetrær», hvor både disse syklene og private elsykler kan lades. I tillegg settes det opp et «ladetre» i Frognerparken, som kan brukes til elektriske griller og mobillading.

Vil gjøre Oslo like flat som København

Også miljøorganisasjonen Zero var til stede på lanseringen.

– Slike initiativer kan gjøre et bilfritt byliv til en suksess, gjennom å gjøre Oslo like flat som København. Med elsykler blir man mindre svett, og det går raskere enn alternativene i sentrum. Byrådet burde være mer aktive med å tilrettelegge for slikt, samtidig som de stenger for biler i sentrum, mener leder Marius Holm i Zero.

Helt som i København bør det likevel ikke bli. I den danske hovedstaden ble en satsing som skulle gi byen 1860 el-bysykler til utleie, utplassert en rekke steder, skrotet for to år siden. Da var det i mellomtiden blitt investert flere millioner kroner i prosjektet.

Sykler i hele sommer

De nye syklene i Oslo vil være tilgjengelige frem til september. Møllergruppen håper å kunne utvide ordningen fremover.

– Dette er et tilbud til både lokalbefolkningen og turistene, som vi håper å kunne utvide, sier Paul Hegna, direktør for konserninformasjon i selskapet.