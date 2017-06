Sigøynerdronningen Lola Karolis grav utsatt for hærverk

Gravsteinen til Lola Karoli, kjent som sigøynerdronningen, er neddynket i rød og grønn maling. Slik skal det ha vært i over en uke.

Da vi sjekket igjen onsdag ettermiddag, var ingenting endret.

Sturla Moe, avdelingssjef avdeling gravplasser i Gravferdsetaten, opplyser at de ikke kan rydde opp i hærverket selv, siden monumentet er privat eiendom. Derfor er det Karoli-familien selv som må betale for arbeidet.

– Om monumenter blir dyttet ned eller lignende, så setter vi dem på plass igjen, men er det gjort skade på monumentene, da sier vi ifra til familien, sier Moe.

Han opplyser at dette er hærverk med ordentlig maling, og at et profesjonelt firma bør ta seg av restaureringen for å ikke risikere å skade steinen.

Rivalfamilie innrømmer at dette var hevn

Mye tyder på at tilgrisingen ikke er tilfeldig, men en del av en pågående rivalisering mellom romfamilier i Norge.

NRK har også omtalt denne saken, og har vært i kontakt med Jan Jansen, som tilhører en av familiene som har vært i konflikt med Karoli-familien.

Jansen innrømmer til NRK at hans familie står bak tilgrisingen.

Det var, ifølge ham, en hevnaksjon etter at hans fars gravstein ble tauet bort.

– Det var noen av damene våre som gikk og malte på graven for å vise at vi er her. De er så respektløse. Det var de som begynte, sier Jansen til NRK.

Aftenposten har ikke vært i kontakt med de involverte familiene i saken.

Politiet er ikke i gang med etterforskning

Forholdet ble ifølge Gravferdsetaten anmeldt kort tid etter at hærverket ble utført, men de visste ikke av hvem.

Aftenposten har siden mandag prøvd å få svar fra Oslo-politiet om hvorvidt de etterforsker saken.

Etter å ha blitt kontaktet gjentatte ganger har de fortsatt ikke fått gitt et svar torsdag.

Til NRK kan derimot politiet på Majorstuen bekrefte at tilgrisingssaken ligger hos dem, men at de ikke har startet etterforskningen enda.

Konflikt mellom familier

Lignende saker har dukket opp før. I 2010 var det snakk om hevnaksjoner da sigøynerkongen Polykarp Karolis grav ble vandalisert, skriver TV2.

Da oppfordret sigøynerkongens sønn, Alex Dolla Karoli, til å avstå fra hevn.

Den gang var det visstnok gravrøvere som var ute etter verdiene Lola Karoli ble begravet sammen med, som sto bak. Karoli-familien har opplyst at gravstedet i seg selv kostet 1,8 millioner, og hun skal ha hatt med seg gull og diamanter til en verdi mellom to og tre millioner kroner i graven, skriver TV2.