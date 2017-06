Sjeføkonom: Boligprisene i Oslo kan falle 20 prosent

– Hvis det ikke har falt 20 prosent gjennom året i Oslo, blir jeg overrasket.

Det sier sjeføkonom Øystein Børsum om boligmarkedet i Oslo til E24. Anslaget kommer etter at boligprisene i Oslo den siste tiden har stabilisert seg, etter at de i 2016 rakk å stige over 20 prosent.

I mai sank prisene med 1,1 prosent, og tallene var ifølge Eiendom Norge de svakeste siden 2003.

– Prisene var altfor mye, altfor kraftig opp i fjor. Det er den eneste gangen jeg har snakket om boble, sier han til økonominettstedet.

Anslaget hans er dog langt høyere enn det hans sjeføkonomkolleger i andre finansvirksomheter legger til grunn. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen anslår et boligprisfall på fire-fem prosent i løpet av året, fulgt av noen svakere år. Han bruker en metafor fra oljebransjen som forklaring på hvorfor han ikke tror på et kraftigere tilbakeslag.

– Fordi, som normalt, når du har bygget for mange oljerigger eller supplybåter, tar det noen år før hånden vokser inn i hansken igjen. Men det vil den gjøre, det er ikke befolkningsnedgang i Oslo, sier han til E24.

I april skrev Aftenposten at folk fortsatt flytter til Oslo, men at tilflyttingen ble halvert fra 2015 til 2016. Da ble boligmarkedet pekt på som en sentral forklaring,

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets peker på at nordmenns gjeld fortsetter å vokse mer enn inntektene våre. Dette har vært en sentral bekymring for Norges Bank i lang tid. I fjor viste SSB-tall at nordmenns gjeld hadde økt med 170 milliarder kroner på ett år.

– Gjeldsveksten i husholdningene har nesten bare økt enda mer. Det er vanlig etter den sterke boligprisveksten, fordi vi fortsatt er på et høyt nivå og folk fortsetter å ta opp gjeld, sier makroøkonom Strøm Fjære.