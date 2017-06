Skal bygge 2000 boliger i gammelt industriområde

Det gamle industrirområdet på Frysja vil om få år huse rundt 2000 nye leiligheter. Planene har vært jobbet med i flere år. Onsdag ble en overordnet plan for området, samt konkret regulering for bygging av ca. 900 av boligene, godkjent i bystyret.

Frysja ligger i ytre by og har villastrøket på Kjelsås som nærmeste nabo. Men det skal bygges såkalt bymessig der likevel, altså med gateløp og kvartalsbebyggelse, og med næringsvirksomhet i 1. etasje i hovedgaten. Det skal både bygges ny barneskole og en stor barnehage der. Utbygger er Obos og Stor-Oslo eiendom i samarbeid.

Får bygge inntil åtte etasjer

Utbygger ønsket inntil åtte etasjers boligbygg. Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag. I praksis innebar det en reduksjon fra ca. 900 til ca. 650 boliger.

Byrådet var ikke enig i reduksjonen. Det var heller ikke bystyreflertallet. Mot stemmene til Rødt, Venstre og KrF vedtok bystyret å åpne opp for inntil åtte etasjer, men med noe nedtrapping av høydene i ytterkant av området, mot naboene.

– Nok en gang går byrådet lenger enn deres egen etat har anbefalt. Etaten sier at dette blir for høyt og tett, og at det går utover bokvaliteten. Men for dette byrådet er det bare én ting som gjelder: Flest mulig boliger, sa Espen Ophaug (V).

– Det ser ut som det viktigste for byrådet har vært å få veldig mange boliger og flest mulig utbygde kvadratmeter. Målet burde være å sikre gode bymiljøer, ikke å gi utbyggerne størst mulig profitt. Det er synd at byrådet lar hensynet til utbyggerne veie tyngst, sa Bjørnar Moxnes (R) fra talerstolen.

Moxnes ønsket prinsippielt å sende hele saken tilbake til byrådet for ny behandling. Ingen andre partier støttet ham i det.

Frp ønsket på sin side en garanti for at ingen del av private hager i området skulle eksproprieres for å lage sykkelvei. Forslaget fikk bare partiets egne stemmer.

Enstemmig støtte til forslag

Et annet forslag fra Rødt ble derimot vedtatt - enstemmig. Partiet mente at den overordnede planen ikke var i tråd med tidligere vedtak om å videreutvikle grøntområdene langs Akerselva på en god måte.

– Det burde være et minstekrav at det vi vedtar, er i tråd med juridiske bindende planer vi tidligere har vedtatt, sa Bjørnar Moxnes (R).

Etter tur var andre representanter oppe på talerstolen og støttet ham.

– Vi støtter Rødt. De peker på noe viktig her, sa Pia Farstad von Hall (H).

Til slutt fikk de med seg bystyret på å slå fast at ja, tidligere vedtatte bindende planer skal ligge til grunn.

Dårlig kollektivdekning

I Oslo kommunes overordnede strategi for byutvikling står nærhet til kollektivknutepunkter sentralt. Reiser skal gjøres med buss og bane, ikke bil. Det er bred enighet i bystyret om målet.

Men for Frysja-utbyggingen valgte bystyrepolitikerne å se bort ifra det.

Nærmeste T-banestasjon er Nydalen, som i dag ligger 20 minutter unna med buss (2,5 kilometer). Reisetiden helt inn til Oslo sentrum med buss er 30 minutter. Kjelsås jernbanestasjon ligger bare 600–1000 meter unna, men har til gjengjeld få avganger.

I sakspapirene var byrådet åpne om situasjonen. «Det er grunnlag for å tro at en stor del av trafikkreisene (...) vil måtte foretas med bil», skriver de.

Espen Ophaug (V) påpekte fra talerstolen at bilbasert utbygging er stikk i strid med fremtidsvisjonen generelt.

– Frysja ligger faktisk så langt unna et kollektivknutepunkt som et utviklingsområde kan gjøre. Det skulle tilsi at vi her burde bygge mindre enn det er lagt opp til, sa han fra talerstolen.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) svarte for byrådet. Hun påpekte at å åpne opp for flere boliger nå, vil gi grunnlag for flere bussavganger i fremtiden.

– Jeg tror dette blir et veldig godt boområde. For å få et best mulig kollektivtilbud, må man sikre et størst mulig trafikkgrunnlag, sa hun.