Søppelkrisen i Oslo er ikke over: 654 klager bare i forrige uke

Uke 24, forrige uke, ble helt spesiell i renovasjons-Oslo. For første gang siden Veireno innførte søppelhenting i to skift 3. oktober i fjor, ble alle de «vanlige» rutene gjennomført 100 prosent.

– Det betyr at vi begynte denne uken med blanke ark, uten etterslep. Det gir grunn til optimisme for tiden fremover, sier pressekontakt i Renovasjonsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen.

Voldsomt med klager

Men det betyr slett ikke at alt er på stell. Klagetallet var oppsiktsvekkende høyt i forrige uke. Da mottok etaten 654 klager. I uken før var det også høyt, da var det 461. I «normaltilstanden», tiden før Veireno overtok i fjor høst, lå det ukentlige klagetallet på mellom 30 og 50. Det er langt dit, men med Veireno var det på det verste oppe i flere tusen klager i uken.

Maskintrøbbel

– Alle «vanlige» ruter fullført og veldig mange klager, hvordan henger det sammen?

– Hentingen av vanlig husholdningsavfall går greit. Mange klager kom på papirhentingen. Dessuten hadde vi ekstreme problemer med kranbilene som tømmer de nedgravde anleggene, fire av seks biler var på verksted i løpet av uken. I tillegg måtte begge de to småbilene vi bruker i Nordstrand-området på verksted.

– Hvorfor har dere så store maskinproblemer?

– Det er vanskelig å si, men vi ser på forrige uke som et unntak. Vi har vanligvis ikke mye problemer.

Må leve med arven etter Veireno

– Dette illustrerer at toskiftsordningen er sårbar. Når går dere tilbake til den gamle ordningen med ett skift?

– Det er foreløpig ingen planer om å gå tilbake til gammel ordning. For øyeblikket har vi uansett ikke nok biler til å gjeninnføre den. Vi jobber med en stor anskaffelse, men det er lang prosess. I mellomtiden har vi leid inn to kranbiler for å bistå i innsamlingen og ta av etterslep, og vi er på utkikk etter flere midlertidige erstatningsbiler.

– Hvordan ser det ut denne uken?

– På klagefronten er det bedring. På de fire første dagene hadde vi 182 klager, sier Bakke Fredriksen, og legger til at tellingen begynner hver lørdag.