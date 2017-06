Stenging av Østfoldbanen og flere tunneler fører til forsinkelser i Oslo-trafikken

Østfoldbanen er nå stengt i seks uker for vedlikehold og fornyelse på jernbanen. All togtrafikk mellom Oslo S, Grefsen, Bryn, Lillestrøm og Ski erstattes med buss og t-bane.

Flyttingen av flere tusen reisende i rushtiden byr på utfordringer for Ruter, NSB og Statens Vegvesen.

– Totalt sett vet vi ikke hvilke konsekvenser jernbane- og tunnelstengingene vil få, men vi oppfordrer reisende til å beregne ekstra tid i sommerukene, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.

Økt trafikk

Dahl Johansen var selv forbi t-banestoppet Brynseng i Oslo mandag morgen, og observerte flere reisende enn normalt, som følge av at Østfoldbanen er stengt.

– Nå går det flere baner forbi Brynseng til sentrum, så det er god kapasitet. Kommer man ikke med den første banen er det ikke mange minutter til neste kommer, sier han.

NSB, Statens Vegvesen, Ruter og Flytoget samarbeider for å gi kundene de beste løsningene i sommer. Fra uke 27 til og med uke 32 stenger Svartdalstunnelen, før også Ekebergstunnelen stenges i uke 28, 39 og 30.

– Den tøffeste perioden for Oslo-trafikken blir uke 28, 29 og 30. Det vil bli ekstra kø og trafikk som følge av jernbanestenging og omkjøringer for tunnelstengingene, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens Vegvesen, Rikke Brouer-Wangen.

Her finner du detaljene for tunnelstengingene sommeren 2017.

Endret kjøremønster

Statens Vegvesen oppfordrer trafikanter til å være oppmerksomme på at kjøremønsteret i Oslo vil endre seg i sommer, også gjennom døgnet.

– Omkjøringen via Tvetenveien for Svartdalstunnelen vil man merke på lokalveiene. Dette vil man merke med ekstra kø, så vi oppfordrer til å beregne ekstra tid, sier Brouer-Wangen.

I morgentimene mandag ble kollektivtrafikken fra Bryn og Brynseng påvirket av forsinkelser på T-banen.

– Mange ble stående og vente på Brynseng i dag tidlig, men vi vet at de første dagene er de mest utfordrende. Reisende må sette seg inn i sine nye reiseruter og følge med på oppdaterte reisetider. Noen busser vil ha avgang tidligere enn togene de erstatter, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.

Uendret billettpris tross dobbelt så langt reisetid

Det vil være kundeveiledere på plass på stasjonene for å bistå de reisende, samtidig som en komplett oversikt over sommerarbeidene finnes på NSBs nettsider. I NSBs reiseplanlegger-app finnes også oppdaterte reisetider og alternative reiseruter.

Vanligvis tar det 23 minutter å reise med tog fra Ski til Oslo. Men med sommerens løsning, der reisende må ta buss fra Ski til Brynseng og bytte til T-bane til Oslo sentrum, tar det rundt én time.

På tross av at reisetiden nå blir betraktelig forlenget for mange, er billettprisen for reisen den samme. NSB opplyser at de midlertidige endringene i reisetilbudet har vært varslet i lang tid, og at det å gjøre skjønnsmessige avveininger i slike situasjoner ville vært særdeles krevende.