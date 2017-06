– Du kan gjemme deg bort i Oslo, men det er også et sted å høre til. Du får dine stamsteder. Mitt første var Spasibar i det tidligere Kunstakademiet ved Slottsparken og steder tilknyttet Blindern der det var billig øl og mat.

Fakta: MITT OSLO Ingvild Endestad (30) Leder i FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Denne uken arrangerer de Oslo Pride-festivalen. Sosialantropolog fra Harstad, har bodd i Oslo i ti år, bl.a. på Carl Berner, Bjølsen, Frogner, Vika og nå på Grünerløkka. BEST MED OSLO – At du finner nesten alt her. Det er en storby med tilgang på alle slags folk, men også en samling bygder spredt rundt i byen. Før jeg flyttet hit, trodde jeg Oslo bare var Youngstorget og Karl Johan. VERST MED OSLO – Karl Johan. Den er ekstremt hektisk, støvete og uten sjel. Alle er på flyttefot, enten som turister eller på vei til et sted. Det er ingen ro.

Det er utrolig mange deler av Oslo jeg aldri bruker eller har noe forhold til. Men du trenger ikke bevege deg langt for å oppleve noe nytt. Du kan gå langsomt fra en kolonihage med små hus og plutselig være i en storby med masse trafikk, utesteder og liv. Jeg kan våkne og lure på hva skal jeg gjøre i dag og velge mellom kunst, konsert, en øy…

Oslo er aller finest om sommeren, når alle trekker ut. Jeg elsker å sitte med en øl og bare se på folk. Ellers har jeg aldri sett noe annet sted at folk legger seg rett ned i bare bikini hvor som helst. Som om de bodde der. Veldig sjarmerende!

For meg betyr det mye at Oslo er en av de få byene som har en skeiv tilstedeværelse. Utviklingen siden jeg flyttet hit i 2006 har vært enorm. Da ble det skeive livet stort sett levd på London pub og de andre etablerte utestedene. Nå er det masse klubbkonsepter og til og med en gaygerilja som «okkuperer» vanlige utesteder.

Jeg har stadig Harstad i hjertet, men Oslo er min by nå. Det er hit jeg kommer hjem. Men byen er full av nordlendinger. Jeg møter dem hele tiden!

SHOPPING

Blomstertorget på Stortorget

Oslo sentrum

– At vi har et blomsterhav midt i byen, er helt fanstastisk. Tenk at det selges planter utendørs midt i en trafikkork i Oslo! Jeg elsker planter og går alltid innom på vei til jobb. Etter jobb går jeg hjem til plantene mine.

NATUR

Uteserveringen på Fyrhuset

Maridalsveien 19

– Jeg hadde en ide om å være mye ute i naturen da jeg flyttet til Oslo. Men skal jeg svare ærlig, så begrenser naturopplevelsen seg stort sett til å gå langs Akerselva, eller sitte på uteserveringen til Fyrhuset. Det er som å henge i park, bare med tilgang til toalett, som er en mangelvare i Oslo. Perfekt!

UTSKEIELSE

Trattoria Popolare

Trondheimsveien 2

– Når jeg skal skeie ut spiser jeg veldig mye mat og drikker dyr vin på Trattorie Popolare. Oksehaleraviolien er min favoritt! Problemet er at jeg gjør det altfor ofte, så det regnes kanskje ikke som å skeie ut ...

SKEIVE OSLO

Pride park

Spikersuppa (28. juni - 1. juli)

– Det aller beste er jo Pride park under Oslo Pride. Jeg anbefaler alle å oppleve et sammensurium av alt det fargerike Oslo har å by på. Det er alltid sol, bra konserter, god mat og artige folk. Et friminutt! Alle er velkommen, hvis de synes alle andre er velkommen.

DANS

Elsker

Kristian IVs gate 9

– Elsker er et skeivt utested med mye forskjellige folk og alltid eksremt høy dansefaktor. En forutsetning når du ikke kan danse! Tett og svett, og alle danser for sin egen glede!

UTESTED

Rebell

Thorvald Meyers gate 56 B

– Denne puben har alt fra musikkbingo og quiz til dans og gode drinker. Veldig lavterskel, og veldig variert klientell, og de har plukkfisk til en veldig rimelig penge. I bakgården sitter fine folk og flirer og spiller kort. Hver gang det begynner å regne, kan du trekke ned en markise. Det er jo en drøm midt på Grünerløkka.

SOMMER-OSLO

Teaterplassen

Mandallsgate, Grønland

– Her er alt mulig av folk: Unger som leker, folk som skater, slitne folk som prøver å komme seg. Du kan spise mat fra nesten hele verden på gode restauranter. På toppen av alt har Oslo Mekaniske Verksted masse brettspill.