Tre av fem Oslo-folk mener syklister er dårlige til å overholde trafikkreglene

Det viser en fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Gjensidige. Respondentene ble spurt om hvor enige eller uenige de er i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene.

I hovedstaden er 60 prosent helt eller delvis uenige i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene.

Kun to prosent av Oslo-respondentene er helt enige i påstanden.

Fakta: Dette er undersøkelsen Ipsos har på vegne av Gjensidige Forsikring ASA gjennomført en undersøkelse på landsbasis der de har stilt to spørsmål: Hvis du ser bort fra vinteren, hvor ofte sykler du i trafikken? Nesten én av fire sykler ukentlig eller oftere i sesongen, viser undersøkelsen. Tilsammen sykler to av tre nordmenn i trafikken, mens en av tre aldri gjør det. Andelen som bruker sykkelen ukentlig eller oftere er størst i Sør-Trøndelag (31%) og Oslo (29%). Hvor enig eller uenig er du i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene? Én av fire er enige i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene, mens halvparten er uenige. Misnøyen er størst i Oslo, der 60 % er uenige. Folks mening om syklistenes evne til å overholde trafikkreglene henger sterkt sammen med hvor ofte man selv sykler: De som sykler ofte er mer tilbøyelige til å mene at syklistene er flinke til å overholde trafikkreglene. Av dem som sykler daglig er halvparten enige, mens kun 12 % av dem som aldri sykler deler samme oppfatning. Målgruppen for undersøkelsen er et tilfeldig utvalg av Norges befolkning på 18 år eller eldre. Totalt 4296 personer ble intervjuet, fordelt på ca. 200 personer pr. fylke. Unntaket er Oslo og Akershus, der ca. 400 personer ble intervjuet. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 14. april–17. mai 2017.

–Livsfarlig

Aftenposten treffer syklist Gro Anna Persheim (46) leiende på sykkelen sin i Torggata. Hun sykler til og fra jobben fem ganger i uken, og hun sparer ikke på kruttet når hun skal si sin mening om tilretteleggingen for syklister i Oslo:

Anette Karlsen

– Elendig. Livsfarlig. Jeg kommer ikke på så mange andre dramatiske ord, men den er langt fra god nok, mener hun.

– Er du selv flink til å følge trafikkreglene som syklist?

– Sånn 80 prosent, kanskje. Jeg er litt fleksibel på å bytte mellom å være bil og fotgjenger, men noen ganger er det faktisk for å redde livet, sier Persheim.

Niels Jørgen Søby Pedersen (48) er fra Danmark, men bor og jobber i Oslo. Han bruker sjelden sykkelen til jobb og anvender den et par ganger i uken. Han er også kritisk til tilretteleggingen, men er krassere i ordbruken når han skal beskrive sykkelkulturen i Norge:

Anette Karlsen

– Håpløs. Det er ingen tradisjon for å følge trafikkregler.

– Er du selv flink til å følge trafikkreglene som syklist?

– Betraktelig flinkere enn gjennomsnittet. Det er jeg rimelig sikker på. Jeg har nok mer erfaring med å sykle enn de fleste her, sier han.

–Bruk hodet

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, mener at en mer defensiv holdning hos syklistene ville hjulpet mye.

– Man må bruke hodet, for man er ganske usynlig som syklist. Regler er en ting, men man må rett og slett bruke sunn fornuft og kjøre defensivt, mener han.

Han trekker spesielt frem København som en by å strekke seg etter når det gjelder sykkelkultur.

– Det er fascinerende å se hvordan de sykler, når man sammenligner med Oslo. Jeg sykler selv til jobben og forsøker å oppføre meg som en "Københavner", sier han.

Dårlig sykkelkultur, eller dårlig tilrettelegging?

Mats Larsen er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening. Han understreker at det ikke er greit for syklister å bryte trafikkreglene, men mener at tilretteleggingen kan være en medvirkende faktor til at enkelte syklister ikke følger reglene.

– Mange av dagens syklister har syklet lenge og uansett tilrettelegging, og har på mange måter lært å ta seg frem på den måten de kan i det systemet som har vært og i stor grad fortsatt er, sier han.

Bedre tilrettelegging vil ifølge Larsen gjøre det mer intuitivt for syklistene, men vil òg bidra til mer sosial kontroll blant syklistene selv.

– I byer og land der man har fått god tilrettelegging for syklister, ser man at man får massene ut på sykkel. Masser som i dag kanskje ikke engang tør å sykle, og som trenger mer tilrettelegging. Men det er også disse hverdagssyklistene som tar det noe roligere i trafikken.

Ti kilometer ny sykkelvei i 2017

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, forsikrer om at byrådet jobber med å bedre forholdene for syklister.

– De siste ti årene før fjoråret ble det bygget ca. 1,5 kilometer sykkelvei i året, mens det ble bygget 9 kilometer i fjor. I år skal det bygges 10 kilometer til, sier hun.

Blant de viktigste tiltakene er separate filer og rød asfalt.

– Dette er tiltak som har en dokumentert effekt med tanke på sikkerhet. Vi jobber hardt med bedre tilrettelegging for syklister, og ikke minst at man skal føle seg trygg som trafikant, uansett hvordan man reiser.

– Ligger ansvaret for resultatene i denne undersøkelsen på syklistene, eller har dårlig tilrettelegging skyld i dette?

– Vanskelig å si. Vi forventer selvfølgelig at syklistene skal følge trafikkreglene, men man kommer ikke unna at tilretteleggingen er viktig. Jo bedre tilrettelagt, jo lettere vil det være å følge trafikkreglene, mener byråden.