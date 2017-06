10 tips for helgen (29.6–2.7)

1. Pridefestlig helg

Oslo Pride styre inn mot sin avslutningshelg, og det skal markeres rund baut på klubber rundt om i byen. De største happeningene er Kvinnekvelden fredag og Prideparaden med derpå følgende Skeiv natt lørdag.

Hvor: Rockefeller og klubber rundt i Oslo

Når: Se hele programmet på www.oslopride.no/program/

2. Bråkebøttene er tilbake

Husker du The Jesus and Mary Chain? Det skotske bandet boret opp mangfoldige øreganger med sin overstyrte bråkepunkpop på 80-tallet før de roet ned utover 90-tallet. Nå er det mulighet for å oppleve gamle sanger om igjen – og litt nytt fra deres seneste album Damage and Joy. Hilma Nikolaisen varmer opp.

Hvor: Rockefeller

Når: Søndag kl. 21

3. ... og det er jammen disse gutta også

Mer mulighet for mimring: Australske Midnight Oil har lagt ut på tur for første gang på 15 år, og har funnet plass til Oslo på turnéplanen. Ikke nok med det, som oppvarming blir det slitesterk norsk rock fra selveste Mercury Motors. Da burde det bli en real feststund for godt voksne rockere som husker gamle hits som «Beds are Burning» med mer.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 21

4. Det swinger i bakgården

Swing'it – Norges hotteste og yngste dixieband – tar publikum med på en reise 100 år tilbake i tid og over Atlanteren til 1920-tallets New Orleans. De frister med «skamgod stemning, flerstemte vokaler, saftige hornriff, kleine vitser, en bøtte mer sjarm, masse spilleglede og selvsagt en ustemt banjo».

Hvor: Kulturhuset, Youngs gate

Når: Fredag kl. 16–20

5. Alice i Vigelandsparken

Fortellingen Alice i Eventyrland har bergtatt mange generasjoner. Nå kan både gamle og unge se Alice oppleve merkelige ting i Eventyrland. Forestillingen passer for barn i alle aldre, men de anbefaler fra fire år. På scenen står studenter ved Teaterhøgskolen.

Hvor: Vigelandsparken, Sirkusteltet ved Monolitten

Når: Torsdag og fredag kl. 11 og 13, lørdag og søndag kl. 11, 13 og 17

6. Bli med på Skam-safari

Har du gått i fotsporene til Skam-folket? Nei? Da har du muligheten nå: Heng på benken fra sesong en, episode tre, broen der Noora og William kysset første gang og ta en kaffe eller fiskekake på favorittstedene til Skam-karakterene. Turen varer mellom to og tre timer. Se mer på skamsafari.dk

Hvor: Kulturkirken Jakob

Når: Lørdager (og enkelte torsdager) frem til 1. august

7. Vandreteater på festningen

Bli med på en vandring gjennom 700 års historie på Akershus festning. Etter fjorårets suksess har gjengen bak Årringer i Stein pusset ytterligere på stykket.

Møt kjente skikkelser som Dronning Margrete, Knut Alvsson, Henrik Wergeland og andre mindre kjente, som motstandsmenn, straffanger og Husjomfru Gerda, alt på en vandring på Festningens område.

Hvor: Akershus festning

Når: Hver onsdag – søndag fra 30. juni til og med søndag 13. august. Onsdag – fredag kl. 12 og lørdag og søndag kl. 12 og 14.

8. Musikk i museet

Sommerkonsertserien i borggården i Vigeland-museet er i gang igjen. Klaver-nestor Einar Steen- Nøkleberg tar for seg verker av Frescobaldi, Beethoven, Strømholm og Grieg. Einar Steen- Nøkleberg har siden sin debut i 1970 stått i første rekke blant Norges pianister.

Billetter a kr 220 kan kjøpes ved inngangen fra kl. 12 konsertdagen.

Hvor: Borggården i Vigeland-museet

Når: Søndag kl. 14.00

9. Overgang til hest, kano og sjørøverskip

Denne lørdagen inviterer Ruter til gratis overgang til hest, kano, sjørøverskip og skateboard. Har du gyldig Ruterbillett får alle som vil være med gratis overgang til ridetur på EKT, kanopadling på Nøklevann, besøk på Sjørøverskute på Bygdøy og gratis inngang til skateparken Bekkestua Arena.

– Dette er vår sjanse til å gi noe tilbake til de kollektivreisende i Oslo og Akershus, samtidig som vi får vist frem noen av de mange attraksjonene områdene har å by på, skriver Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter

Hvor: Hele byen

Når: Lørdag

10. Sommerlatter

Gjennom sommeren inviterer Latter til Stand Up i bakgården – uansett vær. Denne lørdagen er det blant andre Jonna Støme, Sofie Frøysaa og Jim Swann som skal få deg til å le. Kveldens konferansier er Vidar Hodnekvam

Hvor: Latter

Når: Lørdag kl. 21.00

