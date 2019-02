– Ææææh!

Et øredøvende og fryktinngytende hyl skjærer gjennom luften. En kvinne er brutalt drept. På et pensjonat i nærheten sitter syv mennesker værfast i en forferdelig snøstorm når en politibetjent plutselig banker på døren. Morderen er på frifot, og befinner seg med stor sannsynlighet her på Monkswell Manor pensjonat.