1 2 3 4 5 6 Sandvikarevyen 2019: «Sotomayor»

En gjeng unge skuespillere går på scenen i rød shorts, hvit singlet og svettebånd. De ser ut til å være løftet ut fra tidlig 90-tall. De smiler stivt, danser forsiktig og kommer med noen ordspill. Det er litt morsomt og litt kleint. Så stormer en oppgitt publikummer scenen og forteller hvor skapet skal stå.

Når han blir en del av bandet og teller opp, eksploderer energien på scenen. Herfra får skuespillerne virkelig vist hva de kan. Mange er naturlig morsomme, og noe av det beste de gjør, er å tøyse og fjase mellom selve sketsjene. Det virker ikke innøvet, bare naturlig, selvsikkert og gøy for dem som står på scenen.

Da blir det gjerne fryktelig gøy å sitte blant publikum også.

Et fryktelig smart grep

Sandvikarevyens navn, Sotomayor, spiller på mannen som satte verdensrekorden i høydehopp i 1993, Javier Sotomayor. Ingen har klart å overgå ham siden.

Det er fryktelig smart å bruke den tilsynelatende uslåelige rekorden som utgangspunkt for en revy om de høye kravene vi er omringet av i dag. Det åpner for å tøyse med mye, og det tøyses med hell.

Det grusomme presset unge mennesker må leve med i dag, kan være et forslitt tema. Men i Sandvikarevyen føles det ofte friskt, nytt og originalt. I en sketsj på treningssenteret fungerer to speil som en engel og en djevel på skuldrene når de snakker om kroppsidealer. Både grepet og temaet er brukt igjen og igjen, men her blir det som nytt.

I en annen sketsj parodieres Joshua French’ mye omtalte besøk hos Anne Lindmo i beste sendetid. Det er en kvass kommentar om hvem vi tilber som kjendiser i dag, og det viser bredden i kveldens temaer.

Fakta: Disse revyene anmelder vi i 2019 Premiere 3. januar: OHG-revyen, Blindernrevyen Premiere 4. januar: Munchrevyen, Nissenrevyen, OBS-revyen Premiere 5. januar: Persrevyen Premiere 6. januar: Rudrevyen Premiere 7. januar: Ullernrevyen, Fossrevyen Premiere 10. januar: Snilerevyen Premiere 21. januar: Vallerrevyen Premiere 31. januar: Askerrevyen Premiere 25. februar: Nesbrurevyen, Nadderudrevyen, Stabekkrevyen, Eikelirevyen, Kattateateret, KG-teateret Premiere 26. februar: Sandvikarevyen, Skirevyen Premiere 27. februar: Frognrevyen, Elvebakkenrevyen, Lambertseterrevyen Premiere 28. februar: Kongshavnrevyen, Nydalenrevyen Premiere 3. mars: Nesoddrevyen Premiere 5. mars: Bjerkerevyen Premiere 13. mars: Åsrevyen

Klarer du én, klarer du to

Når første akt nærmer seg slutten, kommer overraskelsen over at tiden har gått så fort. Så kommer kveldens beste nummer.

Vi er på en Shell-stasjon. Skuespillerne hinter elegant om at pausen nærmer seg ved å reklamere for egen kiosk. Dette et stort musikalnummer som overraskende nok henter musikken fra Tina Feys hysteriske Mean Girls-musikal på Broadway.

Det både høres og ser fantastisk ut, og det kan være nok. Men i tillegg er det hysterisk morsomt. For boller er ikke akkurat sunt, men klarer du én, klarer du også to. Det er et sylskarpt stikk til debatten rundt abortlovens paragraf 2C og det berømte utsagnet fra Kristelig Folkepartis nestleder, Kjell Ingolf Ropstad.

Nesten to revyer til prisen av én

Sandvikarevyen er ikke helt plettfri. Noen sketsjer er litt ufokuserte og forglemmelige. Men også disse reddes av noe, enten det er godt skuespill eller en overraskende twist. Derfor blir det aldri kjedelig. Men at flere sketsjer trenger å reddes, holder Sotomayor unna toppkarakteren.

Men det er nok av høydepunkter å ta av, og denne anmeldelsen ville blitt lang om vi skulle gått gjennom alle. I rettferdighetens navn må danserne trekkes frem. For dansene er ikke bare veldig gode, men de forteller også sine egne historie som knyttes til kveldens temaer. Slik får du nesten to revyer for prisen av én i Sandvika.