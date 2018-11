1. Julen er her

Det er heldigvis en stund igjen til jul, men denne helgen åpner de store julemarkedene i sentrum av byen. Jul i vinterland i Spikersuppa åpner dørene til en rekke markedsboder med julepynt, julemat og julegaver. På Youngstorget åpner også et stort marked med ni store julepyntede lavvoer som er slått sammen til et stort innendørs marked.

Det er flere julemarkeder i Oslo denne helgen. For en oversikt, sjekk detskjer.no/oslo/

Hvor: Spikersuppa og Youngstorget

Når: Hver dag frem til jul

2. Danser og romanser på Sentralen

Handout

Birgitte Stærnes (fiolin) og Helge Kjekshus (piano) presenterer sitt nyeste konsept Danser og Romanser. De spiller et bredt spekter av kammermusikk og har romantiske perler av Johan Halvorsen, Christian Sinding, Robert Schumann, Maurice Ravel og Béla Bartók på programmet. Det er duket for et spennende møte mellom folkemusikkens livlige danser og programmusikkens uendelig vakre romanser.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 18

3. Beethoven-festival hele helgen

Espen Mortensen

Engegårdkvartetten og Nynorskens Hus inviterer til den klassiske minifestivalen Beethoven på 123 som utforsker livet og musikken til komponisten Ludwig van Beethoven.

Klassiske musikere møter scenekunstnere, folkemusikere, akademikere, studenter, barn og ungdom i tre dager til ende. Her blir det alt fra klaver- og kammermusikk til scenekunst og poesi, sang, dans, samvær, mat og drikke.

Hvor: Nynorskens Hus, Rosenkrantz’ gate 8

Når: Fredag – søndag, åpningskonsert fredag kl. 19

4. Kosedyrverksted og gjenbruk

Deichman bibliotek

Vil du lage kosedyr av gjenbruksmateriale, gå på byttemarked eller sy om ditt favorittplagg? Ombruksuken i Oslo 17.–25. november har fokus på ombruk, avfallsreduksjon, sirkulært og bærekraftig forbruk. Lørdag og søndag er det gjenbruksaktiviteter blant annet på Bjerke, Stovner, Lambertseter, Tøyen, Torshov og Holmlia.

Se Deichman biblioteks hjemmeside for å finne aktiviteter på ditt nærbibliotek.

Hvor: Deichman Tøyen

Når: Søndag kl. 13–16

5. Siste helg for Film fra Sør

Film fra sør

Film fra Sør-festivalen går mot slutten, men i helgen har du fortsatt mulighet til å få med deg mange flotte filmer. Lørdag kan du for eksempel se Zhangke Jias Ash is purest white. Filmen beveger seg i grenseland mellom gangsterfilm og melodrama. På et bakteppe av det moderne Kina maler regissøren en kjærlighetshistorie mellom Qiao (Tao Zhao) og gangsterkjæresten Bin (Fan Liao).

Fullt program finner du på filmfrasor.no

Hvor: Nordisk Film kino Vika og Klingenberg, på Cinemateket i Oslo og på Vega Scene.

Når: Hele helgen

6. Ung kunst på Henie Onstad

Øystein Thorvaldsen, Henie Onstad

Jumana Manna (f. 1987) er banebrytende i sin praksis og jobber med store romlige installasjoner hvor hun skaper fortellinger på tvers av skulptur, film, collage og installasjon. Hun er en av de yngste kunstnerne som er blitt presentert i en stor utstilling på Henie Onstad. Utstillingens tittel A Small Big Thing spiller på opplevelse av størrelse.

Når du først er på Henie Onstad, bør du også ta turen innom Håkon Bleken-utstillingen Do not go gentle.

Hvor: Henie Onstad, Sonja Henies vei 31

Når: Tors-søn. kl. 11–17

7. Mystikk med Gåte

Dan Petter Neegaard

Med sin eksplosive blanding av folkemusikk og progressiv rock slo Gåte gjennom på starten av 2000-tallet. Bandet ble startet av søskenparet Sveinung og Gunnhild Sundli i 1999. Fra 2001 til 2005 solgte de mer enn 100.000 album, gikk til førsteplass på VG-listen og ble tildelt flere priser, deriblant Spellemann- og Prøysenprisen.

Nå er de tilbake med mer potent heksebrygg, og de har fortsatt den ene foten godt plantet i gammelt tradisjonsmateriale, mens den andre er like solid plantet i dagens musikalske uttrykk.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 20.00

8. Mer enn Vinternatt i Rondane

Børre Høstland.

De fleste kjenner til Vinternatt i Rondane, men Harald Sohlbergs (1869–1935) produksjon er langt mer enn det ikoniske vinternattmotivet. Denne høsten viser Nasjonalmuseet rundt 60 av kunstnerens mest kjente malerier i tillegg til en rekke tegninger, skisser og grafiske verk. Her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, for dette er en unik sjanse til å oppleve den største presentasjonen av Harald Sohlberg på mange år. «Uendelige landskap» blir den foreløpige siste utstillingen i Nasjonalgalleriet.

Hvor: Nasjonalgalleriet

Når: Alle dager bortsett fra mandag

9. Restaurantenes pop-up dag

Restaurant Day

Lørdag kan du smake hjemmelagde matretter og bakervarer til godt under vanlige restaurantpriser. Restaurant Day går nemlig av stabelen, og i den anledning åpner en rekke pop-up-spisesteder rundt omkring i sentrum. Dette er spisesteder som oppstår som døgnfluer før de stenges igjen samme dag.

Du finner mer informasjon om dagen på deres Facebook-hjemmeside

Hvor: Rundt omkring i byen

Når: Lørdag

10. Sang med mening

JIM COOPER, AP/NTB scanpix

Amerikanske Madeleine Peyroux har vært artist siden 1996 da hun slo gjennom med platen Dreamland. Hun opererer et sted mellom jazz og visesang med skarpe tekster og særegne tolkninger av alt fra Tom Waits til Leonard Cohen.

Hvor: Victoria – Nasjonal Jazzscene

Når: Søndag kl. 19.00