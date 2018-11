Disse filmene bør du få med deg på årets Film fra sør-festival

I år arrangeres Film fra sør for 28. gang. Festivalen viser publikum en annen filmverden enn den vi normalt konsumerer: Hollywood-produksjoner og europeisk film.

Gjennom spennende programspor får vi over en uke med filmer vi ellers kanskje aldri ville valgt å gå på kino for å se.

Aftenpostens filmanmelder May Synnøve Rogne mener at alle har godt av å bli utfordret og se filmer som kanskje forteller en historie på en helt annen måte enn det vi er vant til.

Fakta: Film fra sør Oslos største filmfestival arrangeres fra 8. til 18. november Ble første gang arrangert på Blindern i 1991. 80 filmer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika vises i løpet av 11 dager. Festivalen foregår på Nordisk Film kino Vika og Klingenberg, på Cinemateket i Oslo og på Vega Scene. Fullt program finner du på www.filmfrasor.no

Her er 12 filmer hun gleder seg litt ekstra til under årets festival:

«Shoplifters»

Film fra sør

Regi: Hirokazu Kore-eda

Hirokazu Kore-eda Japan

Shoplifters stakk av med Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Regissør Hirokazu Kore-eda beskriver selve grunnmuren i filmen med spørsmålet: «Hva er det som skaper en familie?» Filmen beskrives som fortellerkunst på sitt ypperste: rørende, humanistisk, samfunnskritisk og morsom.

«Rafiki»

Film fra sør

Regi: Wanuri Kahiu

Wanuri Kahiu Kenya

Rafiki hadde premiere under filmfestivalen i Cannes som den første kenyanske filmen noensinne. Men feiringen fikk en bismak da kenyanske sensurmyndigheter forbød all visning i hjemlandet. Myndighetene reagerer særlig på at filmen tegner et håpefullt bilde av homofil kjærlighet, ettersom homofili er forbudt ved lov i landet.

«Arvingene»

Film fra sør

Regi: Marcelo Martinessi

Marcelo Martinessi Paraguay

Ana Brun mottok fortjent pris for beste skuespiller under filmfestivalen i Berlin tidligere i år. 44 år gamle Marcelo Matinessi debuterer som spillefilmregissør og har laget et poetisk og vakkert portrett av to godt voksne kvinner.

«Ash is purest white»

Film fra sør

Regi: Zhangke Jia

Zhangke Jia Kina

Nominert til årets Gullpalme i Cannes, men måtte se seg slått av Shoplifters. Filmen beveger seg i grenseland mellom gangsterfilm og melodrama. På et bakteppe av det moderne Kina maler regissøren en kjærlighetshistorie mellom Qiao (Tao Zhao) og gangsterkjæresten Bin (Fan Liao).

«Tårnet: Å aldri vende hjem»

Film fra sør

Regi: Mats Grorud

Mats Grorud Frankrike, Sverige, Norge

Denne animerte filmen tar oss med til konflikten mellom Israel og Palestina. Wardi, en elleve år gammel jente, er fjerdegenerasjons flyktning fra Palestina. Familiens hus er et tårn i en flyktningleir i Libanon, der hver generasjon bygger på en etasje. Wardis oldefar Sidi har bodd i leiren siden han flyktet fra sitt hjem i 1948.

«Ryuichi Sakamoto: Coda»

Film fra sør

Regi: Stephen Nomura Schible

Stephen Nomura Schible Japan

Karrieren til den populære komponisten Ryuichi Sakamoto strekker seg over fire tiår. Japanske Sakamoto er lydkunstner, mesterkomponist og favner alt fra synthpop til symfoniske verker. Mange kjenner ham nok som filmkomponist til blant annet Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983).

«Tigers are not afraid»

Film fra sør

Regi: Issa López

Issa López Mexico

På den ene siden er Mexico sol og vakre strender, men landet har også en voldelig skyggeside. Det er der Estrella vokser opp. En dag forsvinner moren, og Estrella begynner å høre stemmen hennes om natten. Filmen er produsert av Guillermo del Toro og beskrives som et drama med elementer fra magisk realisme og skrekkfilm.

«Satan’s slaves»

Film fra sør

Regi: Joko Anwar

Joko Anwar Indonesia

Det er ikke usannsynlig at filmen kommer til å få deg til å hoppe høyt i stolen. Det hele starter med at en mor dør etter en bisarr sykdom, og vi avslører ikke for mye om vi sier at hun ikke hviler i fred. Spøkelser, demo­ner, en pakt med djevelen. Hva mer vil du ha?

«Supa Modo»

Film fra sør

Regi: Likarion Wainaina

Likarion Wainaina Kenya, Tyskland

Det yngre kinopublikumet får også sitt. Supa Modo er historien om Jo, som er besatt av superhelter. Men Jo er ikke helt som andre 9-åringer, hun er syk og ligger på sykehus. Filmen beskrives som en historie som vil få deg til å smile, le og gråte på en gang. Anbefalt for barn fra 9 år.

«Along with the gods: The two worlds»

Film fra sør

Regi: Kim Yong-Hwa

Kim Yong-Hwa Sør-Korea

Hva er det publikum i andre deler av verden går på kino for å se? De har gått mann av huse for å se denne påkostede eventyrfilmen om en død brannmanns tur gjennom underverdenen. Det blir med andre ord både action, tårevåt sentimentalitet og fantasy.

«Burning»

Film fra sør

Regi: Lee Chang-dong

Lee Chang-dong Sør-Korea

Filmen er inspirert av Haruki Murakamis novelle «Burning Barns». En ung mann drømmer om å bli forfatter. Han ender opp som kattepasser etter et møte med en ung danser som påstår at de vokste opp sammen. Filmen beskrives som en poetisk og mystisk thriller.

«Sommerfugler»

Film fra sør

Regi: Tolga Karaçelik

Tolga Karaçelik Tyrkia

En avsidesliggende landsby, en tvilende imam og en smågal borgermester danner bakteppet for historien om tre søsken som legger ut på en biltur gjennom Tyrkia da faren plutselig tar kontakt med dem etter 30 års taushet. Det går selvsagt ikke helt som planlagt.