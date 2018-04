1. Musikk og dans

Dansens Dager feires i helgen over hele landet. Tabanka Dance Ensemble er årets danseambassadører. De arbeider innen sjangeren afrikansk-estetisk samtidsdans, har skapt 24 helaftens forestillinger og turnert i 21 land. Danserne har bakgrunn fra 15 land og mener dans kan bryte ned barrièrer. Du ser dem under den offisielle åpningen på Operataket sammen med over 300 dansere fra ulike skoler som danser årets Dansens Dager-dans.

Hvor: Offisiell åpning på Operataket, hele landet

Når: Fredag kl. 12

2. Jazz på Sentralen

Privat

Jazzklarinettisten Felix Peikli presenterer Benny Goodman med The Showtime Band og Sandvika Storband på Sentralen. De markerer med denne konserten UNESCOs internasjonale jazzdag og hedrer 80 års jubileet for Benny Goodmans sagnomsuste Carnegie Hall-konsert i 1938. Konserten ble kreditert for å ha løftet jazzsjangeren fra «undergrunnsmusikk» til anstendig og respektert kunstform.

Hvor: Marmorsalen, Sentralen

Når: Fredag 19.30

3. Korpsfest i sentrum

Hans Due

Lørdag blir det korpsfest i Oslo sentrum. Det blir satt verdensrekord i kategorien «verdens største junior- og aspirantkorps» på Universitetsplassen klokken 12:30, før markeringen av Musikkorpsenes år starter klokken 13:00. Her skal statsminister Erna Solberg tale. Jubileumsparaden starter klokken 13:20, og går fra Akershus festning, via Karl Johans gate og ender på Slottsplassen. Wenche Myhre leder an paraden sammen med 3000 korpsmusikanter og drillere fra tilsammen 60 korps.

Hvor: Oslo sentrum

Når: Lørdag fra kl 12.30

Flere tips for helgen finner du i vår Hva skjer-kalender

4. Sensurert western

CINEMATEKET

Spaghettiwestern er et kjent begrep og beskriver westernfilmer som ble produsert i Europa på 1960- og 1970-tallet, først og fremst i Spania og Italia. Ofte var dette ganske voldelige filmer, og det kan være grunnen til at du kanskje ikke har sett The Great Silence (1968). Den ble nemlig stoppet av den norske filmsensuren, som kalte filmen «forrående». Dermed kom den aldri på norsk kino.

Filmen følger Jean-Louis Trintignant og Klaus Kinski. Den ene er stum og den andre pratsom, men begge iskalde drapsmenn låst i sine rigide æreskodekser. Filmkopien er restaurert, og musikken er ved Ennio Morricone.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag og søndag kl. 20.30

5. Fuglemorgen i Botanisk hage

Storrud Simen

Er du morgenfugl? Da kan du bli med på fuglevandring i Botanisk hage. I disse tider er de fleste av trekkfuglene tilbake etter vinterens opphold i sør. Både de og standfuglene som har holdt ut hos oss gjennom vinteren viser seg i disse dager frem fra sin beste side. Zoolog Einar Strømnes guider deg gjennom Botanisk hage på leting etter vårens fugler. Ta gjerne med kikkert. Turen tar ca. 2 timer.

Hvor: Botanisk hage, oppmøte foran Lids hus

Når: Søndag kl. 08.00

6. Lekne jazzdager

Dan Petter Neegaard

Den internasjonale jazzdagen er et årlig UNESCO-arrangement, som ble avholdt for første gang i Paris i 2011 med jazzlegende Herbie Hancock i spissen. Denne helgen markeres dette også i Oslo med konserter fra fredag til og med mandag.

Fredag blir det jazzlunsj kl. 13.00 på Caféteatret. Lørdag er duket for en rekke konserter, blant annet med Friensemblet med Naissam Jalal og Poing! med Maja Ratkje på Caféteatret, samt hovedkonserten med Helge Lien Trio og AOJO (Akershus ungdomsjazzorkester) med Sidiki Camara på Nasjonal Jazzscene Victoria.

Hvor: Nasjonal Jazzscene, Caféteatret

Når: Fredag t.o.m. mandag

7. KORK i Aulaen

CUBIDESARTISTS.COM

David Cooper er solohornist i et av verdens aller beste orkestre, Berlin-filharmonien. Denne uken er han solist med Kringkastingsorkesteret (KORK) i Richard Strauss’ første hornkonsert.

KORKs sjefdirigent Miguel Harth-Bedoya leder konserten. Publikum får høre argentinske toner fra komponisten Alberto Ginastera og en Mozart-symfoni. Konserten blir direktesendt på P2/Klassisk.

Hvor: Universitetets aula

Når: Torsdag kl. 19.30

Flere tips for helgen finner du i vår Hva skjer-kalender

8. Kreativ drodling

Bjørge, Stein

Fredag arrangeres noe som kalles Artup Day. Det betyr at du kan gå på speed date med Kulturetaten, Bymiljøetaten, Bilfritt byliv og Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019. DU kan også møte representanter fra DNB Oppstartslosen og Kløkt om du drømmer om å starte et prosjekt eller selskap innen kreative næringer. Arrangementet er gratis, og du får høre erfaringer fra blant andre kulturgründerne Runar Eggesvik, Erlend Mogård Larsen og Marte Strand.

Hvor: Kulturhuset

Når: Fredag kl. 10–16

9. Barnas kulturbryggeri

Neegaard Dan Petter

Queendom er et artistkollektiv som i dag består av Asta Busingye Lydersen og Monica Ifejilika. Begge er norske, men har bakgrunn fra Nigeria og Uganda. Derfor har de også afrikanske navn: Busingye og Ifejilika. To navn med hver sin historie – historier som også blir til musikk. Forestillingen passer best for aldersgruppen 4–10 år.

Hvor: Popsenteret

Når: Søndag kl. 13.00

10. For deg som liker å strikke

Scanpix

I helgen arrangeres strikkernes vårmarked med håndfarget garn, strikkeoppskrifter, bøker, magasiner, strikkebager, ferdigstrikk og annet som behager øyet. Markedet får besøk av veletablerte strikkedesignere og dyktige nykommere.

Hvor: Kulturhuset

Når: Lørdag kl. 11–16

Flere tips for helgen finner du i vår Hva skjer-kalender