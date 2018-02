«Vi vokser sammen» synger de 12 skuespillerne og danserne i Sandvikarevyens aller siste nummer. Det er i utgangspunktet en litt klein låt, som etter en revykveld i Sandvika er blitt direkte rørende. For dette er virkelig en gjeng som har vokst sammen. Her er alle skuespillerne gode på hver sine ting, og de blir brukt til det de er best på.

Sammen har de laget en både talentfull og tøysete revy.