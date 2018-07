1. Operatoner i Vigeland-museet

Tradisjonen tro er det utendørskonserter i Vigeland-museets borggård i sommer. Det er fiolinisten Ole Bøhn som hver sommer inviterer musikervenner til å fremføre perler fra det klassiske repertoaret, og konsertserien har pågått i 19 år. Operaelskere får sitt når Gjøril Songvoll, (sopran) Thomas Ruud (tenor) og Geir Henning Braaten (klaver) inntar utendørsscenen mellom søyleganger og skulpturer.

Hvor: Vigeland-museets borggård

Når: Søndag kl. 14

2. Teknisk lek

Ingar Storfjell

Teknisk Museum er et av byens mest populære museum, og vi skjønner godt hvorfor. Her kan du både leke og lære på samme tid. I sommer har de en rekke aktiviteter hvor du kan lage egendesignet T-skjorte, være med på vitenshow, lage strikkbåt, bygge en tegnerobot og se et astronomishow.

Fullt sommerprogram finner du på tekniskmuseum.no

Hvor: Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143

Når: Åpent alle dager kl. 11–18

3. Velslipt diamant

Mark Humphrey / AP

Den amerikanske musikeren og singer/songwriteren Shawn Colvin har gjennom nærmere 30 år i bransjen gitt ut 12 album. Hun er blitt beæret med tre Grammy Awards, den første for beste moderne folk-album for sitt debutalbum Steady on i 1989. Shawns siste soloalbum, Uncovered, inkluderer tolkninger av Bruce Springsteen, Paul Simon, Tom Waits, Stevie Wonder, Graham Nash og flere.

Hvor: Parkteatret

Når: Fredag kl. 20

4. Gi ungene fuzz før fotballen tar dem

Strømdahl Monica

Popsenteret på Grünerløkka er stedet for deg som ønsker å vite mer om og oppleve norsk populærmusikk på en helt ny måte. Her kan du stifte bekjentskap med norsk populærmusikk, lage egen musikk i musikkstudioer og se rariteter og tekniske nyvinninger fra musikkhistorien. Som museer flest er Popsenteret stengt mandager, men resten av uken er det guidede turer i lokalet hver dag kl. 12.30. Hvis du har med venner fra utlandet, er det også omvisninger på engelsk kl. 11.

Hvor: Popsenteret, Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2

Når: Kl. 12.30 tirsdag-søndag frem til 5. august

5. Sommeropera på balkongen

Erika Hebbert

Operaen i Bjørvika er både turistmagnet og populært utfartssted. Fra onsdag til søndag kan du få med deg balkongkonserter med dyktige unge musikere og sangere. Konsertene begynner kl. 14 og varer ca. 1 time.

Fredagens konsert mønstrer Hanne Korsbrekke Askeland (sopran) Dagfinn Andersen (baryton) og Bernhard Greter (klaver). Lørdag er Stina Steingrim Levvel (sopran) Håkon Kornstad (tenor) og Andreas Løken Taklo (klaver) klare på balkongen. Søndag blir det velklang fra Eira Sjaastad Huse, (mezzosopran) og Olga Jørgensen ved tangentene.

Hvor: Operaen

Når: Fredag, lørdag og søndag kl. 14

6. Frem med brylkremen!

Gene Ambo

Psychobillylegendene i Reverend Horton Heat velsigner byen med sitt nærvær. Bandet har, ved siden av sjangerens grunnlegger The Cramps, vært de mest sentrale leverandørene av psychobilly siden midten av 80-tallet. De er kjent for å ta villskapen med seg på scenen, frontet av ypperstepresten selv, the Reverend – og med en god dose humor med tekster om sex, sprit og biler.

Hvor: John Dee

Når: Torsdag kl. 20

7. Frem med cowboyhatten!

Promo

Dylan Earl ble født i tykkeste Louisiana, og har føttene solid plantet i cajun og country på gamlemåten. Vi snakker altså artister som George Jones, Merle Haggard og Dolly Parton. Men han er også inspirert av The Drive-by Truckers og Thin Lizzy. Albumet New Country er «en protest mot utvanningen av country via masseproduserte artister som countrypop (...) en trussel mot den sjangerens sanne sjel,» ifølge Earl. Få en dose motgift på Revolver torsdag.

Hvor: Revolver

Når: Torsdag kl. 19

8. Konsertkos på Gressholmen

Duoen Wulff-Stenseng slipper debut-EP-en Vi prøver igjen og feirer med slippfest på selveste Gressholmen kro. Marte Wulff og Einar Stenseng har siden sine respektive albumdebuter i 2006 vært aktive både i Norge og utlandet. Opptakene til EP-en ble gjort i stuen på Torshov i 2016, der de bodde sammen. Ifølge artistene handler det om «tro og tvil, kjærlighet, håp, kommunikasjonsproblemer og tilsiktede misforståelser». Best(?) av alt: Konserten er gratis.

Hvor: Gressholmen kro

Når: Fredag kl. 18. Ferge B4 går fra Aker brygge til Gressholmen hver halvtime

9. Blåsvett lørdagskveld

Storfjell, Ingar

Aldri en helg uten ..? Chris Stallion and Patski Love har satt seg fore å finne ut hvilken sjanger som får flest folk ut på dansegulvet: hiphop eller R’n’B. Om det blir Kendrick Lamar, Beyoncé, Nas eller Frank Ocean, den dynamiske duoen lover gode vibber. Så da vet vi dét.

Hvor: Blå

Når: Lørdag kl. 23

10. ... og til slutt et lite mandagstips

Promo

Det mexicanske eksperimentelle rockebandet Café Tacvba regnes blant de største gruppene innen spansktalende rock, og er svært populære i Latin-Amerika. De har blant annet spilt på svære festivaler i USA, som Coachella. Bandet har vunnet flere Latin Grammys og én Grammy Award, og albumet Re ble kåret til Number One Latin Rock Album of All Time i 2013. «USA har Red Hot Chili Peppers, Storbritannia har Radiohead. Mexico har Café Tacvba,» har musikkmagasinet Rolling Stone skrevet om bandet.

Hvor: Rockefeller

Når: Mandag kl. 20