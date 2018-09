1. Kunnskap til alle

Forskningsdagene arrangeres i år igjen med en rekke aktiviteter for vitelystne i alle aldre. Forskningstorget tar over Universitetsplassen fredag og lørdag, og årets tema er Oppvekst. Fredag inviteres du også til #Forskernatt på Litteraturhuset, som beskrives som forskernes eget talkshow.

I tillegg kan du søndag på Oslo museum oppleve hvordan livet var ved Oslo havn året 1798. Ved hjelp av VR-briller får du oppleve hvordan det var å gå i gatene, stå på bryggen eller være midt blant sjøbodene.

Fullt program finner du på www.forskningsdagene.no

Hvor: Universitetsplassen, Blindern, Litteraturhuset og mange flere arenaer.

Når: Varer til 30. september

2. Alternativ filmfestival

Før gikk Oslo/Fusion internasjonale filmfestival under navnet skeive filmer. Under nytt navn ønsker filmfestivalen å gi innblikk i verdener, samfunn og mennesker som kanskje ikke alltid får like mye fokus. Festivalen varer til lørdag.

En av filmene som vises er Professor Marston and the wonder women, og er historien om superhelten Wonder Woman. Psykologen William Moulton Marston og hans kone Elizabeth jobber sammen på Harvard, hvor Elizabeth ikke blir hørt av ledelsen fordi hun er kvinne. Når de ansetter studenten Olive som assistent, endrer dynamikken i ekteskapet seg – de faller begge for henne.

Fullt program for festivalen finner du på www.cinemateket.no

Hvor: Cinemateket

Når: Fredag k. 19.00 og lørdag kl. 22.00

3. Flamenco for fullt

Fyrige toner og ditto dans: Det blir høy temperatur under Oslo Flamencofestival denne helgen. Torsdag er Karen Lugo og José Maldonado i ilden på Kulturhuset, lørdag er det workshop med festivalartister der barn er særdeles velkomne, søndag går forestillingen Volver av stabelen på Cosmopolite – og onsdag neste uke er det dokumentarfilm og konsert på Tøyen kino.

Se hele programmet på osloflamencofestival.no/events

Hvor/når: Kulturhuset torsdag, Sentralen lørdag, Cosmopolite søndag og Tøyen kino onsdag 26. september

4. Årets drøyeste konsertopplevelse?

Er du klar for en grensesprengende konsertopplevelse? Da er Christeene noe for deg. Electro-rapperen og dragartisten fra Austin, Texas, slo ned som en bombe i 2011 med sitt ekstreme sceneshow. Christeene er kalt «en lurvete, gjør-det-selv Beyoncé fra nederste trinn på samfunnsstigen», en politisk artist med føttene godt plantet i queermiljøet med en rå fremtoning, sterkt seksualiserte tekster og bisarr humor.

Kvelden før konserten kommer Christeene til Cinemateket for å presentere og vise sine egne musikkvideoer. Det starter kl. 22 fredag.

Hvor: Parkteatret

Når: Lørdag kl. 19

5. Tut-tut, her kommer Toots

Reggaepionérene Toots & The Maytals var sammen med Bob Marley & The Wailers blant artistene som satte Jamaica på det musikalske verdenskartet. The Maytals slo igjennom med sin smittende ska- og senere rocksteady-musikk, forløperne til reggae. «BAM BAM» og «54-46 (Was My Number)» er blant signaturlåtene, og albumet Funky Kingston fra 1971 er et must i enhver platesamling.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 20

6. Hardangerfolket kjem til byen

Riksscenen inviterer til en storslått konsert med flere av de aller fremste spillemennene i landet som hadde et nært og godt forhold til Leif Rygg, som døde 4. februar i år. Knut Buen, spelemannsvenner, Leif Rygg sitt spelemannslag på Voss og sønnen Steiner og barnebarnet Eivind deltar i minnekonserten.

Lørdag feirer Hardanger Spelemannslag 70 år, og fyller scenen med musikere, dansere og hardingfeler hele dagen. Det blir dansekurs, sidersmaking og plateslipp med Knut Hamre med mer.

Hvor: Riksscenen

Når: Fredag kl. 20, lørdag fra kl. 12

7. Litteratur på programmet

Hvordan fortelle sin egen eller den større historien, spør Norsk Sakprosafestival. Det er et av spørsmålene som diskuteres under årets Sakprosafestival. Luke Harding, Adam Rutherford, Timbuktu, Lars Lillo-Stenberg, Vigdis Hjort, Mímir Kristjánsson, Sissel Gran og Trond-Viggo Torgersen er blant de førti forfatterne og samfunnsdebattantene som kommer til festivalen. Her blir det stort spenn, fra det politiske handlingsrommet til terapirommet.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag kl. 12–19

8. Åpen dag i Operaen

Operaen inviterer til åpen dag med aktiviteter både på og bak scenen. Det blir mulig å vandre backstage og utforske Operaens mange spennende rom, som malersalen og systuen. Over 1000 kostymer skal selges. Nasjonaloperaens solister og Barnekoret fremføre operaperler i foajeen, og solister fra Nasjonalballetten fremfører utdrag fra Manon og The Hamlet Complex.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Lørdag 11–16

9. Mange stjerner på et fat

Søndag feirer Se og Hør 40 år, og inviterer dermed til jubileumsfest med folkekjære humorister og showstjerner. På scenen står Wenche Myhre, Alexander Rybak, Øivind Blunck, Atle Pettersen, Elisabeth Andreassen, Hanne Krogh, Oslo fagottkor, Jon Niklas Rønning og Trond Nagell-Dahl.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 16.00

10. Spis gresskaret!

Gresskar er mer enn pynt til halloween. Hvert år blir tusenvis av gresskar kastet etter halloween uten at man faktisk lager noe av innmaten. Det vil Geitmyra matkultursenter at du slutter med, og inviterer deg til å redde gresskaret og lage mat av det i stedet. Hva med gresskarpizza, gresskarsuppe og gresskarlapper med gresskarpålegg?

Hvor: Geitmyra matkultursenter, Tåsenveien 2

Når: Søndag kl. 12.00–15.00