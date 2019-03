Siden revysesongen startet 3. januar, har Aftenposten anmeldt 29 skolerevyer i Oslo og omegn. Vi er svært imponerte over det høye nivået på årets revyer.

Sterke skuespillerprestasjoner, kreative konsepter, skarp satire og utrolig gjennomførte musikalnumre har lyst opp mang en mørk vinterkveld rundt omkring på byens videregående skoler.

Det er Aftenpostens anmeldere som nominerer og kårer vinnerne. Prisene deles ut på Revykavalkaden på Chateau Neuf onsdag 3. april.

Skolerevyanmelder Per Christian Selmer-Anderssen om årets revysesong: I år drømmer elevene seg tilbake til 90-tallet og de har en usvikelig tro på kjærligheten.

Fakta: Disse revyene har vi anmeldt i 2019 Premiere 3. januar: OHG-revyen, Blindernrevyen Premiere 4. januar: Munchrevyen, Nissenrevyen, OBS-revyen Premiere 5. januar: Persrevyen Premiere 6. januar: Rudrevyen Premiere 7. januar: Ullernrevyen, Fossrevyen Premiere 10. januar: Snilerevyen Premiere 21. januar: Vallerrevyen Premiere 31. januar: Askerrevyen Premiere 25. februar: Nesbrurevyen, Nadderudrevyen, Stabekkrevyen, Eikelirevyen, Kattateateret, KG-teateret Premiere 26. februar: Sandvikarevyen, Skirevyen Premiere 27. februar: Frognrevyen, Elvebakkenrevyen, Lambertseterrevyen Premiere 28. februar: Kongshavnrevyen, Nydalenrevyen Premiere 3. mars: Nesoddrevyen Premiere 5. mars: Bjerkerevyen Premiere 13. mars: Åsrevyen Premiere 14. mars: Stovnerrevyen

Revyprisen – årets revy

Til tross for at anmelderne har varslet strengere enn tidligere, har hele seks revyer fått toppkarakter. Disse er med i konkurransen om Revyprisen 2019.

Vinnerrevyen får også æren av å settes opp på Nationaltheatret onsdag 25. april.

Dette er de nominerte:

Nissenrevyen: Ekte fake

Da anmelder så plakaten, fryktet han bloggere med nordlandsdialekt, stive selfiesmil og botox-sketsjer. Men Nissenrevyen er så mye mer. For å si det kort: Nissenrevyen leverer en helt fantastisk revykveld og er rett og slett fryktelig morsom. Alle de ni skuespillerne legger godt karakterarbeid, stor musikalitet og mengder av egen personlighet i forestillingen.

Les hele anmeldelsen: Gøy, drøy og til tider helt genial

Ines Høysæter Asserson og Kaisa Ørnevik

Skirevyen: ROMVESEN-3D-ROBOT-BANG-BOOM-POW

Skirevyen har ett av revyvårens beste ensembler. Skuespillerne synger og danser svært godt, og klarer å bygge karakterer som er både troverdige og hysterisk morsomme samtidig. Skirevyen gir deg den sjeldne følelsen av å aldri vite hva som kommer rundt neste sving.

Les hele anmeldelsen: Drøy humor herfra til verdensrommet

Skirevyen

Fossrevyen: Fossrevyen on ice

Fossrevyen bobler over av overskudd og kreativitet. Den prøver ikke å være samfunnskritisk eller satirisk, den prøver bare å levere et godt show. Der de fleste revyer ville regnet en sketsj som god nok, legger Fossrevyen på en gøyal vri. Fossrevyen On Ice viser hvorfor revykulturen er så sterk i Oslo.

Les hele anmeldelsen: Et eventyrlig show

Emily Mikkelsen Jatta

Snilerevyen: ��

Snilerevyen er i konstant opposisjon til sitt publikum. De vil at du skal følge med, le hemningsløst og deretter reflektere over din egen latter. Snilerevyen viser rett og slett finger til hele revysjangeren. Likevel er den skrekkelig morsom. Hvert eneste nummer ender med å bli noe helt annet enn først antatt.

Les hele anmeldelsen: Denne revyen er blitt et kunstverk

Ada Holm Hjelmerud/Snilerevyen

Rudrevyen: New York

Ved første øyekast virker Rudrevyens konsept faretruende stort og vagt. Men New York utfordrer publikum og den tradisjonelle revysjangeren, satser alt og lander på begge beina med en revy som er alt vi ikke visste at vi ønsket oss. Storslått scenografi, svært talentfulle skuespillere, dansere, sangere og band gjør revyen til en fest.

Les hele anmeldelsen: Alt du ikke visste at du ønsket deg

Rudrevyens PR-gruppe

Elvebakkenrevyen: Kjøss meg på munnen

Det er noe deilig enkelt med at Kjøss meg på munnen har valgt selve kjærligheten som tema. Sketsjene så skrudde, surrealistiske og uventede at det alltid er underholdende. Nivået på årets skuespillere er svært høyt og revyen føles mektig og levende.

Les hele anmeldelsen: Surrealismens superhelter

Tora Hesthammer

Beste kvinnelige skuespiller

Amalie Marie Anny Vernan Stuve i Munchrevyen

Stuve har både mimikken, faktene og mestrer dialekter. I tillegg leverer hun en sterk stemme. Et høydepunkt i Munchrevyen. Hun er også veldig god til å spille døll-som-voksen med flere nyanser, særlig i rektor- og kjedelig-mamma-nummeret. Det er godt gjort når du er tenåring selv.

Marte Kristiansen

Mathea Stenseth Josefsen i Fossrevyen

Josefsen har generelt svært god tilstedeværelse på scenen – ikke minst er hun legendarisk i nummeret «Testamentet». Josefsen har også fantastisk kroppskontroll i dirigentscenen. Hun er også en av få skuespillere som virkelig mestrer dialekter.

Emily Mikkelsen Jatta

Ida Oldeide Hay i Snilerevyen

Hay passer perfekt i denne sære revyen, med plutselig underspill, voldsomt overspill og noen veldig sære snutter om postmodernisme. Hun er spesielt morsom som Helsesista. Til tider minner hun om Hege Schøyen, med sitt gode blikk, mimikk og kroppskontroll.

Ada Holm Hjelmerud/Snilerevyen

Ada Emilie Aalberg Opsahl fra Skirevyen

Opsahl trekkes frem av vår anmelder, spesielt i rollen der hun spiller en vrengt versjon av seg selv, kalt «Incest-Ada», der hun spolerer stand up-monologer ved å kjøre rundt på ståbrett og komme med kalde fakta. En figur som er så troverdig at den nesten slutter å være morsom.

Minda Sofie Bråten Harms i Elvebakkenrevyen

Harms står kun oppført som danser i programmet, men gjør seg også svært godt som skuespiller i ett av kveldens mange høydepunkter, nemlig sketsjen om å krangle på engelsk foran barna. Harms har enorm karisma og trekker alltid til seg mye oppmerksomhet på scenen.

Tora Hesthammer

Beste mannlige skuespiller

Sjur Vatne Brean i Nissenrevyen

Brean har en herlig timing enten han har replikker eller ikke. Han løfter stort sett alle sketsjene han er med i, enten han er dørvakt, vanner planter, setter opp et lerret eller selger billige jeans. Han har også en fantastisk mimikk og kroppsbeherskelse.

Ines Høysæter Asserson og Kaisa Ørnevik

Snorre Kind Monsson i Snilerevyen

Monsson er et høydepunkt i hver eneste sketsj. Han omfavner sjangeren med et helt fantastisk tydelig overspill, og har en helt egen energi. Han lager noen utrolige typer, mens han samtidig tar det så langt at det blir skrekkelig morsomt.

Ada Holm Hjelmerud/Snilerevyen

Oliver Kjeldstad i Elvebakkenrevyen

Kjeldstad er rett og slett genial – han har både komisk talent og er en skikkelig god danser. Ansiktsuttrykkene hans får oss til å le lenge før han har rukket å si noe. Kjeldstad suger til seg oppmerksomhet som en svamp i alt han gjør, og er showets store stjerne.

Tora Hesthammer

Hans Fredrik Jacobsen i Sandvikarevyen

Et naturtalent som kunne sklidd rett inn på de store scenene i Oslo. Alt Jacobsen gjør virker naturlig og det ser ut som om han koser seg gløgg ihjel på scenen. Han er hysterisk morsom også i en talkshow-sketsj der han egentlig er statist, men ender opp med å stjele hele showet.

Andrea Vasholmen Mostue

Beste musikalske innslag

«Guttastemning» i Munchrevyen

«Pause» i Fossrevyen

«2 for 1» i Sandvikarevyen

«Faktasangen» i Skirevyen

«Åpningsnummeret» i Rudrevyen

Rudrevyens PR-gruppe

Beste sketsj

«Krangling på engelsk» i Elvebakkenrevyen

«Grensevokterne» i Nesoddenrevyen

«Mexico-sketsjen» i OBS-revyen

«Abortsketsjen» i Skirevyen

«Helsesista-sketsjen» i Snilerevyen

«E-sportssansen stimulert» i Vallerrevyen

Bjerkerevyen 2019

Åpen klasse

Beste scenografi: Rudrevyen

Beste korister: Ullernrevyen

Beste ukrediterte skuespiller: Overgangsgutten i Snilerevyen

Beste konsept: Kjærligheten på Elvebakken

Beste dansenummer: Åpningsnummeret «Evolusjon» i Bjerkerevyen