1. Høstens største kulturnatt

Oslo Kulturnatt er Norges største endagsfestival med arrangementer på cirka 170 arenaer. Dette er en mulighet til å bli kjent med kulturlivet i Oslo – helt gratis.

Fra kl. 21.00 på fredag kveld blir det for eksempel monumental videokunst på Operataket. Nykomponert musikk av slagverksensemblet SISU og klassisk korverk med Ensemble 96 akkompagnerer bildene. Filmene som vises er av den finske samtidskunstneren Jaakko Niemelä, og sentralt i filmene står havet og skipet.

Ellers blir det alt fra ølhistorisk vandring, natt på Stortinget, litteraturfest i Groruddalen, konserter, omvisninger og mye, mye mer.

Se fullt program på oslokulturnatt.no

Hvor: På over 170 steder over hele Oslo

Når: Fredag kveld og natt

2. Ultimafesten er i gang igjen

Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Ultimafestivalen er en feiring av samtidsmusikken. Festivaltemaet i år er «Migration – People and Music in Flux», og det er et realt knippe artister som kommer: Laurie Anderson, Tan Dun, Savina Yannatou, Pierre-Laurent Aimard, Mouse on Mars, Therese Birkelund Ulvo, Zeitkratzer, Rolf Wallin, Marlene Freitas, Mazen Kerbaj, Cikada, Beatriz Ferreyra, William Kentridge og mange flere.

Se fullt program på ultima.no/program

Hvor: Flere scener rundt i byen

Når: Torsdag 13. til onsdag 22. september

3. Rocka popaften

Jonathan Short / TT NYHETSBYRÅN

Jeff Lynne’s ELO blander rock, pop og klassisk musikk med sin helt egne musikalske signatur. Lynne er av mange sett på som en av de beste musikkprodusentene, og han var også en av grunnleggerne og medlemmene i supergruppen The Traveling Wilburys, med Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison og Tom Petty. I tillegg har han samarbeidet med noen av de største navnene i bransjen: The Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, Joe Walsh og mer nylig Bryan Adams. Men det er med Electric Light Orchestra han har satt sitt tydeligste fingeravtrykk i musikkhistorien.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30

4. Fest med Ibsen

Gustav Borgen/Norsk Folkemuseum

Ibsenfestivalen feirer Henrik Ibsen gjennom norske og internasjonale forestillinger, der de fleste spilles på scenene til verdens fremste Ibsen-laboratorium – Nationaltheatret. Årets festival byr på Nationaltheatrets egne Ibsen-produksjoner og gjestespill fra inn- og utland, i tillegg til et bredt sideprogram.

For fullt program og mer informasjon, se nationaltheatret.no/nyheter/ibsenfestivalen

Hvor: Nationalthatret, Torshovteatret, Ibsenmuseet m.m.

Når: Frem til 19. september

5. Vakker korsang

Lars Erlend Tubaas Øymo

Det Norske Solistkor får sin sesongåpning under årets Ultima-festival med konsert i Margaretakyrkan i Oslo. Dirigent er den internasjonalt anerkjente Peter Dijkstra fra Nederland, og koret vil blant annet fremføre et av de vakreste korverkene fra 1900-tallet: Messe for dobbeltkor av Frank Martin.

Hvor: Margaretakyrkan

Når: Søndag kl. 19

6. Dobbel dose Åge

Furulund, Svein Erik

Trønderrockeren Aleksandersen er blitt hele Norges Åge. Først i bandet Prudence, så som hyllet soloartist med landeplager som «Levva livet», «Lys og varme», «Fotbaill» og «Dains me mæ». Fredagskonserten ble fort utsolgt, så det er blitt ekstrakonsert lørdag. Da er det bare å starte kvelden med fire pils og en pizza før konsertstart.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag og lørdag kl. 20

7. Overklassens viderverdigheter

Claire Folger

Thoroughbreds er månedens film på Cinemateket. To rike piker et sted i vakre Connecticut gjenopptar vennskapet etter en lang pause. De begynner å planlegge et mord. «Djevelsk mørk og elegant underholdende neo-noir,» skriver The Hollywood Reporter i sin anmeldelse av Cory Finleys debutfilm.

Hvor: Cinemateket, Dronningensgate 16

Når: Torsdag og fredag kl. 21.00 og søndag kl. 18.30

8. Ompa til du ... er mett

Johannes Andersen

Oktoberfest legger opp til å være en nær-München-opplevelse, det vil si et telt på Youngstorget fylt av langbord der publikum sitter skulder mot skulder med hver sin seidel høyt hevet mens ompaorkesteret underholder. Årets orkester heter Ronald Schnipfelgrüber Tyrolerkapelle, og sammen med DJ-ene Stimmung Schwung & Kenny Herzlich aus Bayern vil de lage stemning til sent på kveld. Dette er andre året oktoberfest arrangeres på Youngstorget.

Hvor: Youngstorget

Når: Fredag og lørdag, og 20.–22. september fra kl. 15, gratis inngang før kl. 18

9. Rocka bursdag

En av Norges første internasjonale rockestjerner, Kjell «Kjaperud» Asperud fra Titanic, fyller 72 år. Det skal feires med brask, bram – og for full musikk med gjesteartister. Kjaperud ble først kjent for det norske rockepublikumet via The Beatnicks, og senere ble utlandet erobret med Titanic og monsterhiten «Sultana». Denne kvelden blir det full dose rock'n'roll med en blanding av materiale fra Titanic og The Beatnicks med mye mer.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 19

10. Oslo Garnfest på Grünerløkka

Scanpix

Lørdag arrangeres den aller første utgaven av Oslo Garnfest – en hel dag med design, farge og aktiviteter for strikkere. Kjernen i festivalen er Grünerløkkas designere, garnfargere og uavhengige butikker. Denne dagen kan du møte alt fra indiefargere til nyetablerte strikkedesignere.

Hvor: Garnbutikker på Grünerløkka

Når: Lørdag fra kl 9