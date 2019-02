1. Skal du feire alle hjerters dag?

Terje Heiestad

Valentinsdagen er feiret siden 1500-tallet, men det er først i senere år at skikken har fått fotfeste i Norden. Hvis du vil gjøre noe spesielt med din kjære, kan dere for eksempel dra på Lysvandring i Botanisk hage mellom isskulpturer, lysinstallasjoner og forskere som forteller om bl.a. lysende mat. Naturhistorisk museum og kafeen Handwerk Botaniske holder åpent til kl. 20.00, og det er gratis inngang til museet denne torsdagen.

Vil dere heller feire innendørs, har Osloby laget en guide til romantiske restauranter.

Hvor: Over hele byen

Når: Torsdag

2. Bastille stormer Sentrum

Rich Fury / TT / NTB scanpix

Den alternative engelske rockekvartetten Bastille fikk sitt gjennombrudd med låten «Pompeii» i 2013. året etter bergtok de Hovefestivalen ved Arendal. Nå har de solgt 15 millioner singler og seks millioner album, i tillegg til å ha blitt strømmet 3,5 milliarder ganger. Låten «Happier» toppet hitlister verden over i fjor. Det er fri aldersgrense oppe på galleriet denne kvelden.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag kl. 19

3. Bedre Sent enn aldri å fikse ting

Strøm Trond J.

Norsk Teknisk Museum inviterer igjen til Sent for alle over 18 år. Denne gang er temaet fiksefest, og de første 40 som har med småelektronikk som trenger å fikses, kommer gratis inn.

Ellers blir det konsert med Emile The Duke, DJ-sett, radiokino, debattsalong, quiz om Fake news sammen med rundt 100 interaktive installasjoner i Oslo vitensenter og 25 temautstillinger i museet.

Hvor: Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143

Når: Torsdag kl. 19–23

4. Filmmusikkmoro for store og små

FIRST NATIONAL/CHARLES CHAPLIN

Barnas konserthusserie byr på film og musikk i skjønn forening: Tre musikere lager musikken til filmen underveis på klaver, fiolin og slagverk. Akkurat hva du får høre avhenger av både det som skjer i filmen og publikums respons. Musikerne vil følge scener fra tre Chaplin-filmer: The Kid (1921), Modern times (1936) og Limelight (1952).

Hvor: Konserhuset

Når: Lørdag kl. 13 og 15

5. Hvem blir årets magedanser?

Salvesen, Geir

Oslo Oriental Dance Festival arrangerer magedanskonkurranse hvor dansere fra hele verden konkurrerer om premier og tittelen Dancer of the Year 2019. Etter konkurransen fortsetter kveldens forestilling med Åpen Scene hvor festivaldeltagerne viser sin kreativitet og sitt talent.

Hvor: Forstanderskapssalen, Sentralen

Når: Fredag kl. 20

6. Stones-sangerinne på egen hånd

Djeneba Aduayom

Ms. Lisa Fischer har sunget korvokal for mange store navn, deriblant Tina Turner, Aretha Franklin, Sting og Rolling Stones, og hun har også sunget duetter med Mick Jagger på scenen. Nå er hun solo med trioen Grand Baton. Musikken er inspirert av rytmer fra Afrika, Midtøsten og Karibia, men det er også elementer av psykedelisk soul og progressiv rock.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 21

7. Folkefiendeforbrødring

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

De to skandinaviske hiphop-legendene Promoe og Don Martin har laget plate sammen, og inviterer til slippfest. Albumet Public Enemy er en kort og konsis plate for en tid i konflikt og krise. Alle som har sett Looptroop Rockers eller Don Martin på scenen vet at det blir fest hver gang de møtes ...

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 20

8. Kultfilmvarsel

Pål Erik Gulliksrud

Korsfarere: Avgrunnens kall er en norsk lavbudsjetts off-beat spillefilm som utspiller seg på den norske landsbygda. Dette er den første av to filmer om den urbaniserte odelsgutten Rolf som flytter tilbake til gården etter at hans far omkommer på mystisk vis i skogen. Sammen med barndomsvennen og grisebonden Einar begynner de å undersøke omstendighetene rundt dødsfallet. Snart er de sugd inn i et mørkt og grufullt mysterium.

Hvor: Cinemateket

Når: Lørdag kl. 19

9. Ung, garvet og lovende

Vokalisten og låtskriveren Emilie Storaas ble kjent gjennom sin musikk til NRK-serien Unge Lovende. Nå slipper hun sitt debutalbum, som har fått tittelen Slow Girl. Dette er imidlertid ikke hennes første utgivelse: Hun har gjort seg bemerket i jazzduoen Kjemilie, sci-fi popbandet Svankropp og samarbeidet med elektronikaduoen Wauwatosa og har åtte utgivelser bak seg, men dette er altså hennes første soloplate.

Hvor: Parkteatret

Når: Søndag kl. 19.30

10. Skiglede i byen

Magnus Nyløkken

Skiforeningen inviterer til aktiv vinterferie i egen by. Her blir det skileik for store og små, introduksjon i langrenn for voksne nybegynnere, bål og mulighet for aking. Gratis utlån av skiutstyr til de som ikke har eget. Ta med eget utstyr hvis du har. Ingen påmelding er nødvendig, bare møt opp.

Utover uken blir det også aktiviteter på Skullerud og Vestli/Stovner. Det foregår mandag til torsdag kl. 10–15.

Hvor/Når: Lørdag på skileikområdet på Vestli/Stovner, ved Liabakken/Tokerud ungdomsskole kl. 11-15, søndag Frognerparken kl. 10–14.