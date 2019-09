Hovedtemaet er «degrowth» – på norsk gjerne kalt nedvekst: Hvordan former og bygger vi byer hvis livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst?

I arkitekturen handler det ikke nødvendigvis om å bygge mindre, men annerledes – og om å legge til rette for at vi deler mer.

Oslo arkitekturtriennale har forestillinger, performance, installasjoner, utstillinger, byvandringer, workshops, foredrag, seminarer og annet gående i åtte uker fra den åpner torsdag 26. september.

Her er noe av det som står på programmet frem til 24. november:

Signe Dons

1. «Biblioteket» i Nasjonalmuseet – Arkitektur på Bankplassen.

Utstillingen viser alternative løsninger for fremtidens byutvikling. Den består av rundt 80 ulike ideer og prosjekter. I samlingen finnes alt fra bøker, tegneserier, filmer og brettspill til uvante objekter – som en benk som varmes opp av kompost fra byen.

2. «Fremtidsfabrikken» i Doga i Hausmannsgate 16.

Installasjonen handler om å gå inn i en morgendag som er helt åpen. Et prosjekt av performancegruppen Metis utforsker hvilken rolle design og arkitektur kan ha for å skape bærekraftige økonomiske, sosiale og miljømessige verdier. Med teknikker fra teater og skuespill formes scenarioer som er forankret i folks ønsker. Det kan ofte virke som om det er en avstand mellom dem som bestemmer hvordan byene skal være, og det befolkningen vil ha. Her testes kunstneriske prosesser for å minske denne avstanden.

3. «Lydspor» i ROM for kunst og arkitektur, Maridalsveien 3.

Installasjon og lydvandring som utforsker hvordan lek og lytting kan utvide forholdet mellom mennesker og stedet de bor. Vi lever i en tid hvor effektivitet settes foran lek, og steder utformes for forbruk heller enn samvær. «Lydspor» er utviklet sammen med innbyggere og besøkende i Oslo gjennom lytte-, leke- og vandreworkshops i mai 2019. Lydopptak er redigert sammen til en lydvandring for området rundt ROM. I galleriet kan du ta på deg hodetelefoner og la «Fremtiden» guide deg.