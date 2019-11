Film fra sør trekker frem filmer fra land du vanligvis ikke ser på kino i Norge. I fjor var over 25 000 publikummere innom festivalen.

I år vises 80 filmer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det er med andre ord en stor jungel av spennende filmer. Aftenpostens filmanmelder har tatt et dykk ned i programmet, og ved siden av åpningsfilmen Parasitt, er dette filmer du bør sjekke ut.

Fakta: Film fra sør Arrangeres fra 7. til 17. november

Vises på Klingenberg kino, Vega scene, Cinemateket, Vika, Vippa og Kulturkirken Jakob

Fullt program finner du på www.filmfrasor.no/

«Long Day’s Journey Into Night»

Film fra Sør

Regi: Bi Gan

Bi Gan Kina / Frankrike

Visstnok bestemte Bi Gan seg for å bli regissør etter å ha sett Tarkovskijs Stalker som tenåring. Han er også både fotograf og poet, og at hans debutfilm Lu bian ye can (2015) har et poetisk filmspråk, bør dermed ikke overraske. Hans nye film beveger seg i samme landskap, men kan beskrives som en slags detektivhistorie om tragisk kjærlighet, tapte minner og en mystisk grønnkledd kvinne.

«You Will Die at 20»

Film fra Sør

Regi: Amjad Abu Alala

Amjad Abu Alala Sudan, Frankrike, Egypt, Tyskland, Norge, Qatar

Et av fokuslandene på årets festival er Sudan. Etter mange måneder med protester fra folket ble president Omar al-Bashir avsatt etter å ha styrt landet i 30 år. 8. september fikk Sudan en ny regjering som skal regjere frem til et demokratisk valg i 2022.

You Will Die at 20 handler om en gutt med kallenavnet Son of Death. På navnedagen mottar moren en forbannelse: Sønnen kommer til å dø når han fyller tjue år. Dermed vokser han opp uten fremtidshåp og utdanning.

«The science of fictions»

Sancaka Candraditya / Sancaka Candraditya

Regi: Yosep Anggi Noen

Yosep Anggi Noen Indonesia, Malaysia, Frankrike

Regissøren fikk regiprisen under filmfestivalen i Locarno tidligere i år for denne snåle og originale filmen. Historien er en allegori over hvordan myndighetene i Indonesia legger lokk på sannheten.

Siam oppdager innspillingen av en fiktiv månelanding i jungelen i Indonesia. Han blir oppdaget, og myndighetene kutter av ham tungen. Fra da av begynner Siam å bevege seg i slow motion som en astronaut i rommet.

«A punk daydream»

Film fra Sør

Regi: Jimmy Hendrickx

Jimmy Hendrickx Belgia, Indonesia

Indonesia er et av verdens største muslimske land. Det gjør at punkeren Eka og hans venner er enda mer på kant med det etablerte enn i vestlige land.

Filmens andre hovedspor handler om en lokal urfolksstamme som sliter med å opprettholde sin tradisjonelle livsstil og identitet. Dokumentarfilmregissøren Hendrickx sammenstiller punkerne i Jakarta-slummen med stammefolkene i jungelen i denne dokumentaren.

«The wild goose lake»

bai_linghai

Regi: Diao Yinan

Diao Yinan Kina

Regissøren mottok Gullbjørnen i Berlin for Black Coal, Thin Ice (2014), så vi har store forventninger til hans nye noir-thriller. På overflaten vil Kina fremstå som et perfekt samfunn, men under overflaten – det politikerne ikke vil du skal se – syder råskapen. The wild goose lake tar deg med til nattåpne barer med skilter i neon og rivaliserende gangstere på jakt etter hevn.

«We Are Thankful»

Film fra Sør

Regi: Joshua Magor

Joshua Magor Sør-Afrika

Selv mange år etter at apartheid ble opphevet, er Sør-Afrika et land med store ulikheter og motsetninger. Denne filmen kan best beskrives som en blanding av fiksjon og virkelighet og handler om hvordan regissør Joshua Magor møtte hovedrolleinnehaver Siyabonga. We Are Thankful handler like mye om livet i en av de fattige townshipene som drømmen å bli skuespiller.

«The Invisible Life of Euridice Gusmao»

Film fra Sør

Regi: Karim Aïnouz

Karim Aïnouz Brasil

Aïnouzs film er basert på den brasilianske forfatteren Martha Balaths debutroman. Filmen følger to søstre som kommer fra hverandre, under en voldsom storm. Du får en sterk skildring av kvinneliv fulle av skuffelser. Men den er også en hyllest til kvinners utholdenhet og solidaritet under vanskelige livsvilkår.

«First love»

Film fra Sør

Regi: Takashi Miike

Takashi Miike Japan

Miike er kjent for sine voldelige gangsterfilmer. First love, som vises i programsporet Thrills & Chills, er intet unntak. Er du fan av regissøren, får du din dose bloddryppende gangster-vold, men filmen er også morsom med en aldri så liten dose romantikk. I sentrum for et stort gangsteroppgjør står en bokser med svulst på hjernen og en prostituert med forfølgelsesvanvidd.

«Monos»

Film fra Sør

Regi: Alejandro Landes

Alejandro Landes Colombia, Argentina, Nederland, Danmark, Sverige, Tyskland, Uruguay, USA

Ubehagelig, klaustrofobisk og intens er ord som brukes om denne filmen. En gruppe ungdommer danner en paramilitær gruppe i det colombianske fjellandskapet. Oppgavene de har, er å passe på en kidnappet amerikansk kvinne og en melkeku ved navn Shakira.

«The Wandering Chef»

moon

Regi: Park Hye-Ryeong

Park Hye-Ryeong Sør-Korea

Kulinarisk kino kombinerer mat og film. I år står bibimbap og andre smakebiter fra det koreanske kjøkkenet på menyen.

Filmen som vises er en ode til familien og til koreansk matkultur og handler om kokken Jiho Im. Jiho er en stor matkjendis i Korea og har vært kokk ved noen av landets ypperste restauranter.

Kulinarisk kino arrangeres 14. november kl. 18.15 i Kulturkirken Jakob.