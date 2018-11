1. Åpningsfest på Vega

Lørdag får Oslo tre nye kinosaler og en ny teaterscene. Det skal selvsagt feires med et stort program både lørdag og søndag. Åpningsfilmen er Eirik Svenssons oppvekstskildring Harajuku. Her møter vi Vilde, som på lillejulaften får vite at moren har vært i en ulykke. Hun prøver å rømme fra alt med en enveisbillett til Tokyo, men på veien blir hun fanget i et emosjonelt første møte med faren.

Det blir også førpremiere på Luca Guadagninos mye omtalte Suspiria, som er inspirert av Dario Argentos skrekk-mesterverk fra 1977. I tillegg vises både Girl, Gordon & Paddy, Cold War og den magiske Grensen.

Hvor: Vega Scene, Hausmanns gate 3

Når: Fra lørdag kl. 12.00

2. Frihet i musikk

Ketil Blom Haugstulen

Oslo World Music Festival er godt i gang, og årets tema er frihet.

– Frihet er et viktig tema i dag, og det handler om å se folk som forskjellige, sier festivaldirektør Alexandra Archetti Stølen. På plakaten står blant annet Fatoumata Diawara, Tania Saleh, Kronos Quarte, Gaye Su Akyo, Ibeyi, Estrella Morente m.fl.

For fullt program se www.osloworld.no

Hvor: 18 forskjellige konsertsteder i Oslo

Når: Til og med søndag

Les mer om festivalen her:

3. Reise inn i dypet av russisk kulturarv

Signe Dons

Gjør deg klar for en episk og eksistensiell reise inn i dypet av russisk kulturarv.

Tør du bli med Petrenko og Oslo filharmoniske kor og orkester inn i Rachmaninoffs mørkeste og mest mystiske musikalske verden? I korsymfonien Klokkene må du være forberedt på å stirre Døden i hvitøyet mens han ringer ubønnhørlig i skjebnens klokker. Mot slutten er det glimt av håp om oppstandelse, men det er først når Prokofjevs ville og vitale Symfoni nr. 5 klinger i konserthuset, at livsgnisten for alvor tennes på nytt.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19.

4. Trollnatt på Sognsvann

Christian Fredrik Borg

Lørdag går Trollnatta av stabelen på Kollbanen på Kringsjå ved Nordberg kirke. Dette er et nattorienteringsløp med fire forskjellige løyper, så alle kan finne frem så lett som bare det, men en enkel lykt bør alle ha. Den korteste distansen er 500 meter, mens den lengste er 2,1 kilometer.

Mer informasjon og påmelding finner du på trollnatta.no.

Hvor: Kollbanen på Kringsjå, rett ved Sognsvann T-bane-stasjon

Når: Lørdag fra kl. 16.00

5. Tre menn møtes igjen

WILSON WEBB

Månedens film på Cinemateket er Richard Linklaters Last Flag Flying. Linklater har tidligere laget strålende filmer som Før soloppgang og Boyhood. Denne gangen tar han for seg et møte mellom tre gamle vietnamveteraner. Gjengen spilles av Bryan Cranston, Laurence Fishburne og Steve Carell. Et stjernelag av noen skuespillere i en film som beskrives som en sorgmunter road movie om vennskap og amerikanske verdier.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Torsdag kl. 20.00, fredag 20.30 og søndag 18.30

6. Internasjonale Oslo-kor stemmer i

Petter Boberg

Koraktiviteten i Oslo øker, men det er nesten bare etniske nordmenn som synger i kor, melder Norges Korforbund. For å finne ut hvordan korsang skal bli attraktivt for nye nordmenn, inviterer Korforbundet til seminar og konsert i Oslo søndag.

Konserten er gratis og åpen for publikum, og du får høre det islandske koret i Oslo, Iskorrin, damekoret Alaturka, Oslo internasjonale kvinnekor, The Choir of Chinese Professionals in Norway, Samhold fra Norsk-Polsk Kulturforening, Laipa – det latviske koret i Oslo og Songlaget BUL – norsk kor som ble stiftet av innflyttere til Oslo for over 100 år siden.

Hvor: Nynorskens hus, Rosenkrantz’ gate 8

Når: Søndag kl. 18

7. Øl og mat

Borgen, Ørn

Øl er mye mer enn kun en tørstedrikk. I løpet av de siste årene har Norge opplevd en aldri så liten ølrevolusjon, og mikrobryggeriene har gått fra å være nisjeøl til å bli lett tilgjengelig.

Oslo Ølfestival ønsker å vise mangfoldet av øl som er tilgjengelig, og som utvikles i Norge nå. Det blir øltog, brew-dinners, ølkurs og bryggekurs.

Fullt program og oversikt finner du på osloolfestival.no

Hvor: Aker brygge og Tjuvholmen

Når: Fredag og lørdag

8. Er vi blitt for emo?

Stein J. Bjørge

Dag Sørås har hatt stor suksess med sitt nye standupshow Emokrati. Han er kjent fra blant annet Mandagsklubben og podkasten Dialogisk. To år etter at han fikk prisen som årets komiker for showet Ekkokammer, spør Sørås om vi lever i en verden hvor følelser er viktigere enn fakta. Hans nye show beskrives som en hyllest til mennesket på sitt beste og sitt aller, aller verste.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 18.00 & 21.00

Dag Sørås: En privatlivsfetisjists bekjennelser

9. Finale i MGPjr

19 unge mennesker med tilsammen ti forskjellige låter skal kjempe om hvem som til slutt vinner konkurransen. Det blir garantert spennende, og noen blir glade, mens andre blir skuffet.

Hvor: Telenor Arena

Når: Lørdag kl. 18.00

10. Verden for de minste

I helgen forvandles Grønland Kulturstasjon og bakgården på Asylet til en fargerik piñata: Ut strømmer musikk, dans, kunst, lukter og smaker fra hele verden. Inne, ute, oppe, nede – overalt er det morsomme ting å være med på.

Barnas verdensdager arrangeres av Rikskonsertene og Oslo World. Det er gratis.

Hvor: Grønland Kulturstasjon og Asylet

Når: Lørdag og søndag fra kl. 11.30