Trening, øl og kirkesang. Slik var det da Oslo åpnet opp.

Etter nesten 200 dager med sosial nedstenging og skjenkestopp er gjenåpningen av Oslo i gang. Aftenposten har fulgt feiringen.

Foto: Jan Tomas Espedal, Morten Uglum, Vilde Bratland Hansen og Stein Bjørge

26. mai 2021 19:04 Sist oppdatert 6 minutter siden

Siden 10. november 2020 har Oslo hatt svært strenge restriksjoner. Onsdag 26. mai kunne Oslo-folk igjen spise en matbit på restaurant, løfte vekter på treningsstudio og nyte en etterlengtet øl på bar.

I tillegg starter gjenåpningen av ulike kulturtilbud. Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser.

– Jeg har ventet lenge på denne dagen!

Det sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap). Han sparket i gang den store åpningsdagen på treningssenteret Sats i Akersgata 51, som får åpne etter å ha vært stengt i et halvt år.

Johansen var begeistret, men også spent på hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg de neste dagene. En potensiell smitteøkning betyr likevel ikke automatisk at en må avlyse videre lettelser.

En optimistisk byrådsleder Raymond Johansen på Sats i Oslo-sentrum, onsdag morgen. Foto: Morten Uglum

Onsdag var hovedstadens gjenåpning preget av optimisme. Aftenposten fulgte noen av dem som feiret med aktiviteter de har lengtet lenge etter.

Første kafélunsj på månedsvis: – Helt fantastisk å kunne samles igjen

Daglig leder på Liebling, Lina Ramsli. Foto: Morten Uglum

For første gang på flere måneder serverer Lina Ramsli kaffen i porselen. Hun står bak bunker med bakverk og sjokoladebiter i stabler. Summingen er tilbake i lokalet. Daglig leder på Liebling gjør klart for lunsjrush på toppen av Markveien.

– Det er hektisk. Vi har kastet oss rundt for å bli klare til åpning.

Hun smører den siste av et tårn med sandwicher.

– Nå er vi fryktelig spente. Det er helt fantastisk å endelig kunne samles igjen. Og i morgen kommer strålende sol!

Aleksandra Pawelec (22) og Anne Prøven (29) tilbrakte formiddagen på kafé. Foto: Morten Uglum

Mai har vært lite samarbeidsvillig så langt. Studentene Aleksandra Pawelec (22) og Anne Prøven (29) har likevel trosset regnet. De har ikke sett hverandre på et halvt år. Kun én gang, ute på gaten. Der gjorde de en avtale: Så snart byen åpner, skulle de møtes igjen. De tar begge bachelor i psykologi og forteller om mange ensomme skrivedager hjemme.

– Endelig kan vi se hverandre, sier Prøven.

Pawelec sier at det hjelper veldig på humøret å komme seg ut. Begge har savnet å være rundt mennesker. Nå planlegger de å bli sittende noen timer mens cappuccino og acai-boller kommer løpende mellom bordene. Og om én uke er det levering. Da skal de virkelig feire.

Ett minutts stillhet for spilt øl

Store Stå ved Bislett åpner etter koronastegning. Monica Thoresen var en av de aller første gjestene som ble ønsket velkommen av daglig leder Foto: Jan Tomas Espedal

En av dem som fikk være med på den store åpningsdagen på Store Stå, var Monica Thoresen. Hun har gledet seg til å se folk igjen.

– Bare det å se ansikter igjen og si hei til fremmede er en morsom opplevelse, sier Thoresen.

For Thoresen er det ekstra hyggelig å ta turen til nettopp Store Stå.

– Det er ikke bare å ta en øl, men å møte venner. Jeg har bodd på Bislett i mange år og har vanket her i lang tid. Man er venn med eierne og de som jobber her, så det er stas å se mennesker man ikke har sett på lang tid, sier hun videre.

Geir Pettersborg, eier og daglig leder av fotballpubben Store Stå. Foto: Jan Tomas Espedal

På fotballpuben Store Stå utenfor Bislett hadde eier og de ansatte pusset tappekranen for å ønske velkommen til øltørste kunder da klokken tikket 12.00.

De startet riktig nok ikke dagen med å tappe øl. De starter dagen med ett minutts stillhet.

– For å ære all øl som vi har helt ut, er det viktig å markere. Derfor starter vi åpningsdagen med ett minutts stillhet, sier Geir Pettersborg, eier og daglig leder av fotballpubben.

– Det er en gledens dag, men det har vært veldig hektisk i dag. Det er alltid noe man kan gjøre bedre, så her har vi holdt på siden morgentimene, forteller han videre.

– Jeg har savnet å synge salmer sammen med andre

Miriam Binjiam (39) har savnet fysiske gudstjenester. Foto: Vilde Bratland Hansen

Ukentlige gudstjenester i Oslo domkirke har i mange år vært et ankepunkt i livet til Miriam Binjiam (39). Onsdag var hun på sin første fysiske gudstjeneste siden nedstengingen i november.

– Det var utrolig fint. Jeg har savnet å være i bønn og synge salmer sammen med andre. Å få brød og vin til nattverd, var spesielt, sier hun.

Domkirkeprest Valborg Stene forteller at Binijam ikke er den eneste som har kjent på savnet.

– Folk har sagt at de savner kirkerommet i hele vinter. Det er så godt å være i gang igjen, sier hun.

Gudstjenesten startet med et langt orgelstykke spilt av Kåre Nordstoga. Han syntes det var fantastisk å ta plass på galleriet igjen.

– Vi har hatt strømming av gudstjenester, men det er noe annet å spille for folk som er til stede i kirkerommet, sier han.

Snart klart for Oslos første teaterforestilling i år

Hanna Marie Hatlem (21) og Johanna Hügle (22) gjør seg klar til forestilling. Foto: Bjørge, Stein

På Oslos store gjenåpningsdag er det også flere som endelig får stå i etterlengtet rampelys. På Schous plass er det straks generalprøve for det som trolig er Oslos første teaterforestilling på veldig mange måneder.

Sittende på gulvet mellom sminkekoster og fargepaletter melder Hanna Marie Hatlem (21) og Johanna Hügle (22) om spent og god stemning.

– Vi er ekstremt sultne på å vise folk teater igjen.

De tror Oslo-borgerne lengter etter kultur, og regner med forestillingene blir utsolgt. I snart ett år har kullet deres gått på Kulturskolens forstudium i teater. Neste uke er de ferdige. Takket være gjenåpningen rekker de med et nødskrik å vise avgangsforestillingen for et publikum som er fysisk til stede.

Sjef for teater i Oslo Kulturskole, Anine Skou, sier de var lei digitalt og utendørs teater. Derfor satset de alt på gjenåpning denne uken.

– Det er nesten så vi tror den Hellige Ånd har grepet inn.

– Deilig å komme i gang igjen

Wenche Evensen var en av de første inn dørene da Sats åpnet dørene igjen. Foto: Morten Uglum

Allerede klokken 8 første dag, treffer vi Wenche Evensen på Sats, sammen med personlig trener Fabian.

– Det er veldig deilig å komme i gang igjen, og gjøre noe annet enn å løpe og gå på ski, få trent litt andre muskler. Det trengs, sier Wenche Evensen med et smil.

Motivasjonen for å legge seg ned på gulvet og trene pushups og situp på egen hånd, har ikke vært til stede, røper Evensen, som likevel sier det er tilfeldig at hun er en av de første på studioet etter åpningen.

-Jeg kommer nok til å kjenne det i morgen, men det viktigste er å være i gang, ler hun.