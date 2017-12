Er det på tide å danse av seg ribben, lutefisken og pinnekjøttet? Eller komme seg ut av stua og se teater, stand up eller oppleve musikk?

Oslo har alltid et tilbud til deg, enten du vil på klubb eller slappe av med andre typer kultur eller enda mer god mat og drikke på selveste nyttårsaften.

Vi har plukket frem litt av det Oslo har å by på utover kvelden i romjulen, men kan ikke garantere at nettopp den forestillingen, restauranten eller konserten ikke er utsolgt., selv om det var billetter igjen sist vi sjekket. Det er mange som vil strekke på beina også i de stille dagene.

4. juledag (torsdag 28. des)

SPORT

Vålerenga-Frisk Asker Ishockey Kl. 18.30 Furuset forum

ØYVIND EIDE

SCENE

Reisen til julestjernen Teaterforestilling Kl. 18 Hovedscenen, Nationaltheatret

Julemiddag Teaterforestilling Kl. 19.30 Amfiscenen, Nationaltheatret

Rhinocerus Teaterforestilling Kl. 19.30 Scene 2, Det Norske Teatret

Faens nisse Teaterforestilling Kl. 20.30, Scene 3, Det Norske Teatret

Stand-up Humor Kl. 21, Latter

Berg-Jacobsen Jon-Are

MUSIKK/KLUBB

Hayde Bluegrass Orchestra Folk/americana/blues/bluegrass Kl. 20, John Dee

Lemmy-kveld Hyllest til hardrocklegenden Kl. 20, Aye Aye Club

Danielle Innocenti & LITSWD Elektronika/techno Kl. 21, Mir

Bladfyk julekro DJ-er med mer Kl. 21, Last Train

Ullern Villaklubb DJ-er med mer Kl. 23, Dattera til Hagen

Andre Bravo DJ-er med mer Kl. 23, 1. etg Dattera til Hagen

Romjulsrave med Dax J og Jokke DJ-er med mer Kl. 23, Jæger

5. juledag (fredag 29. des)

Gisle Bjørneby

SCENE

Snøkvit Teaterforestilling Kl. 17 Hovedscenen, Det Norske Teatret

Reisen til julestjernen Teaterforestilling Kl. 18 Hovedscenen, Nationaltheatret

Julemiddag Teaterforestilling Kl. 19.30 Amfiscenen, Nationaltheatret

Kan nokon gripe inn? Teaterforestilling Kl. 20 Hovedscenen, Det Norske Teatret

Stand-up Humor Kl. 21, Latter

Storfjell, Ingar

MUSIKK/KLUBB

Oslo Pønk Råkk Fest Punkrock m.m. Kl. 18, Aye Aye Club

Ohnesorg Viser Kl. 19, Kulturhuset

Perry Dear & The Deerstalkers 60-tallspop(rock) Kl. 21, Last Train

DJ Hooker m.fl. DJ-er med mer Kl. 21, Mir

Grill Bill Psykedelisk bluescountryrock Kl. 22, Herr Nilsen

Romjulskonsert med Svømmebasseng Disco/synthband Kl. 22, Jæger

Mad Hatter Partymusikk Kl. 22, Olsen på Bryn

Fredfades m.fl. DJ-er med mer Kl. 22, Blå

Ørevoksklubben DJ-er med mer Kl. 23, Dattera til Hagen

6. juledag (lørdag 30. des)

Det norske teatret

SCENE

Reisen til julestjernen Teaterforestilling Kl. 17 Hovedscenen, Nationaltheatret

Julemiddag Teaterforestilling Kl. 18 Amfiscenen, Nationaltheatret

Faens nisse Teaterforestilling Kl. 18.30, Scene 3, Det Norske Teatret

Stand-up Humor Kl. 21, Latter

Audestad Paal

MUSIKK/KLUBB

Staffan William-Olsson Trio Jazz/pop Kl. 16, Herr Nilsen

Das Body Alternativ pop Kl. 18, Mono

Hard Luck Street Rock Kl. 21, Aye Aye Club

Brut Boogaloo Rock Kl. 21, Last Train

Ambient Road 70-tallsrock Kl. 22, Olsen på Bryn

Jam Solo DJ-er med mer Kl. 23, Dattera til Hagen

Brenneriveien Allstars DJ-er med mer Kl. 23, Blå

UTSTILLING

Galleri Semmingsen, Tjuvholmen Fire kunstnere åpner nyttårsutstilling: Roald Sivertsen (maleri), Bente Bøyesen (maleri), Marie Sjøvold (foto) og Marius Schultz (foto). Åpning kl. 14.00, også åpent i morgen nyttårsaften kl. 12-16. Varer t.o.m. 21. januar

Nyttårsaften

Karlsen, Anette / NTB scanpix

KIRKE

Midnattsmesse KL. 23 Oslo Domkirke

MUSIKK/KLUBB

Berlinfilharmonikernes nyttårskonsert Klassisk Kl. 17, strømmes på Gimle kino

Café Amsterdam DJ-er med mer Kl. 20, v Tullinløkka

Frank Znort Quartet Jamsession Kl. 20, Blå

Heidi's Bier Bar DJ-er med mer Kl. 21, v Rådhuset

Big latin party Latinamerikansk dansemusikk Kl. 22, Rockefeller

Skamløs nyttårsaften DJ-er med mer Kl. 22, Hvaskjer, Torshov

Nyttårsfest KJ 10 DJ-er med mer Kl. 22, Karl Johans gate 10

Nyttårsfest Hard Rock Café DJ-er med mer Kl. 22, Hard Rock Café

Nyttårsfest Lawo DJ-er med mer Kl. 22, Lawo

Nyttårsfest Det Gode Selskab DJ-er med mer Kl. 22, Betong, Chateau Neuf

Nyttårsfest Blå DJ-er med mer Kl. 23, Blå

g-Ha, Olanskii m.fl. DJ-er med mer Kl. 23, Jæger

Handout

NYTTÅRSMIDDAG M.M.

Brasserie Blanche Kl. 17

Ling Ling Kl. 18 Aker brygge

Asia Kl. 18 Aker brygge

Rodins Kl. 18, Karl Johan

Stratos Kl. 18, Youngstorget

Brasserie Paleo Kl. 18, v Tinghuset

Bølgen & Moi Briskeby Kl. 18.30, Briskeby

Wallmans Middag med show Kl. 18.45, Mølleparken, Akerselva

Brutus Kl. 19, Eiriks gate, Grønland

Ekebergrestauranten Kl. 19, v Sjømannsskolen

Sanguine Kl. 20, Operaen