1. Godt nytt miljøår

Denne helgen markerer Oslo kommune starten på miljøhovedstadsåret med en rekke gratisarrangementer på SALT. I samarbeid med Klimafestivalen blir SALT en vinterlandsby med aktiviteter, workshops, konserter, poesi og foredrag gjennom hele helgen.

Her er noe av programmet: Resirkuleringsbasket – er du flink til resirkulering? Opplev miljøhovedstadsåret på få minutter. Mulighet for å kjøpe sunn og bærekraftig mat og drikke. Ta med en fin ting du ikke lenger trenger til Bytteboden, og bytt den i noe du faktisk har behov for.

Hvor: SALT, Festningsallmenningen

Når: Fredag fra kl. 16, lørdag og søndag fra kl. 12.

Se fullt program på miljohovedstaden.no

2. Håndballcup er cup

Denne helgen er det igjen duket for Håndballguttas tradisjonsrike cup. Her skal det norske håndballandslaget, alias Håndballgutta måle krefter mot god internasjonal motstand før de reiser av sted til VM i Danmark/Tyskland. Bli med og vis din støtte til gutta som skal kjempe med flagget på brystet. «Håndball er best i hall!» er årets motto.

Hvor: Oslo Spektrum og i Nordstrand Arena

Når: Torsdag til søndag, se @handballgutta på Facebook for mer info

3. Raga rocker inn det nye året

I over 35 år har Michael Krohn & co. gitt publikum solide doser rock og poesi. De er blitt hedret med boksen «Sannhet på boks» der 137 artister hyller bandet med sine versjoner av deres låter. Det er også gjort en dokumentar om frontfigur Michael Krohn. Men det er på scenen bandet helst skal oppleves. Raga Rockers’ lillejulaftenskonserter var smått legendariske på 80- og 90-tallet, men i de senere år har det norske bandet gjort en vri og lagt feiringen til over nyttår. Det måtte jo ende i ekstrakonsert lørdag. Se hvorfor på Rockefeller.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag og lørdag kl. 20

4. Aftenposten innbyr til nyttårsfest

Aftenpostens nyttårskonsert med Kringkastingsorkesteret slår an tonen i det nye året – for 29. gang. KORK er under ledelse av dirigent Markus Lehtinen, dessuten opptrer fiolinisten Moné Hattori, tenoren Dmitrii Bashkirov og tubaisten August Schieldrop. NB: Det er nå ledige, unummererte billetter på korterrassen bak scenen. Vær oppmerksom på at det kan være en redusert lydopplevelse der.

Hvor: Konserthuset

Når: Lørdag kl. 18

5. Knall og fall på Vulkan

Norges Wrestlingforbund sparker i gang det nye året med den tradisjonsrike turneringen der Norges beste tag-team skal kåres. Her loves det knall og fall, spektakulære stunts og triks som bare kan oppleves på live wrestlingshow.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Lørdag kl. 18.30

6. Johnny & June Cash lever videre

«Cash Commitment – an acoustic tribute to Johnny & June» er en reise gjennom legendens mangfoldige univers. Få artister har gledet og grepet så mange med sin musikk og sin personlighet som Johnny Cash. I løpet av halvannen time får publikum servert høydepunkter – og noen rariteter – fra Johnny Cash sin karriere, fra tidlig rockabilly, via de store countryhitene til de sterke balladene mot slutten av hans liv.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Fredag kl. 22

7. Godt nytt kammerår

Det Norske Kammerorkester ønsker 2019 velkommen med et musikalsk fyrverkeri fra det store, livlige og samtidig nostalgiske repertoaret fra wienermusikken. Mozart, Schubert og ikke minst familien Strauss står på programmet. Dirigent er Arvid Engegård mens Kate Royal er solist.

Hvor: Universitetets aula

Når: Søndag og tirsdag 8. januar kl. 19

8. Hør den niende den fjerde

Så er det igjen klart for et gjenhør med Ludwig van Beethoven Symfoni nr. 9. Oslo-Filharmoniens kommende sjefdirigent (han tiltrer fra 2020/21-sesongen) Klaus Mäkelä er dirigent og Oslo Filharmoniske Kor under ledelse av Øystein Fevang deltar under fremførelsen av Beethovens siste og største symfoni.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Fredag kl. 19

9. Mørkere blir det ikke

Orgium satanica 2019 er tittelen på festivalen der musikk og kunst forenes i en hyllest til mørket og døden. Bandene Acârash, Strid og Blodstrupmoen opptrer, kunstnerne og tatovørene Trine Grimm og Nick Morte setter opp egen kunstutstilling mens The Fleshoticas og Novelty Starr forener sine mørke krefter til «okkult burlesque av ypperste merke» ifølge arrangøren.

Hvor: Blå

Når: Lørdag kl. 18

10. Trio med trøkk og erfaring

Krafttrioen Oslo Plektrum (Espen Beranek Holm, Jan Swensson og Øystein Jevanord) åpner året med å fyre av musikalske nyttårsraketter og tenne gitarsprakende stjerneskudd. Bandet har spilt klassisk rock i egne versjoner ispedd egenkomponert humørfylt rock på norsk siden 2001. De har gitt ut albumet 14 og EP-en 3 mot 1 er feigt.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Lørdag kl. 22