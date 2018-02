Det er tett mellom høydepunktene på Skirevyen 2018. Anders’ bukselomme er en sterk kandidat til årets beste revy.

Her er det en voldsom bredde av ideer og konsepter, og gjennomføringen holder til toppkarakter. På scenen står et strålende ensemble fullt av energi og talenter, der den strengeste kritikken mot dem er at noen stjerner ikke får skinne nok.