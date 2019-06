1. Filmfest for alle

Oslo Pix arrangeres for tredje gang, og inviterer til en lang fest med filmer for både voksne og barn. Under fanen Pix Junior kan du blant annet se animasjonsfilmen Mysteriet Herr Link om den eksentriske oppdageren Sir Lionel Frost. Filmen er laget av Chris Butler, som også står bak den fantastiske Kubo og det magiske instrumentet. Mysteriet Herr Link vises lørdag og søndag kl. 13.00 på Saga

Full oversikt over programmet på Oslo Pix finner du på oslopix.no

Hvor: Klingenberg, Saga og Vega kino

Når: Hele helgen

2. Retro med Bonnie

Alastair Grant / AP

Husker du Bonnie Tyler? Du vet hun med den hese røsten og sanger som «Holding Out for a Hero» og «Total Eclipse of the Heart»? Hun kommer til Oslo sammen med Supertramps Roger Hodgson, UB40 og Nazareth for å skape liv og røre på festivalen Retro Live. Som navnet tilsier r det en festival som bringer frem minner for deg som vokste opp på 70 og 80-tallet.

Hvor: Kontraskjæret ved Akershus festning

Når: Fredag fra kl. 17.00

3. Festival i Botsenparken

Martinsen, Anders

Slipp Botsen Fri Festivalen arrangeres av initiativ-gruppen Slipp Botsen Fri, som jobber fortsatt med å etablere kultursenter i den nedlagte Botsfengselet.

På scenen står en rekke band klar til å underholde deg: Valentourettes, Gatas Parlament, Dømt, Roffen Isaksen, Charlotte Jacobsen, Teater & Sirkus m.fl. I tillegg til musikk blir det boder, mat, vandreteater, underholdning for de minste, og for de mer voksne med Pain Solution.

Hvor: Botsenparken i Gamlebyen

Når: Lørdag kl. 13.00–21.00

4. Om å miste seg selv

Nationaltheatret

Personer, steder og ting er et stykke av den britiske dramatikeren og regissøren Duncan Macmilla. Regien på Nationaltheatret er ved islandske Gísli Örn Garðarsson.

«Intenst, smart og sårbart om å bli edru. Personer, steder og ting er årets hittil kraftigste teateroverraskelse,» skrev Aftenpostens teateranmelder og ga terningkast 5.

Hvor: Nationaltheatret

Når: Fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 18.00

5. Melankolsk paradis

ITSUO INOUYE / AP

Neste år feirer det tyske bandet Tokyo Hotel femten år. Det feires med en splitter ny konsertopplevelse de har kalt «Melancholic Paradise World Tour 2019». De er godt kjent for sine ekstraordinære liveproduksjoner og visuelle lek som fungerer som et lerret for lydbilde deres.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 19.00

6. En mann – 20 karakterer

Promo

I Why even bother spiller Joakim Gunby 20 forskjellige karakterer. Gumby er i Oslo etter å ha fremført stykket i Edinburgh. Why even bother tar for seg livet til en nordmann i London, og når livet ikke går helt som planlagt. Forestillingen spilles på engelsk.

Hvor: Sentralen

Når: Fredag og lørdag kl. 19.00

7. Sommerfest

Promo

Sinsenfist kaller seg selv et sekshodet troll der hvert hode har sine egne musikalske referansepunkter, noe som gjenspeiles i musikken. I løpet av årene har de bygd seg opp et rykte som et godt liveband, og i år kommer albumet Gangsta Norwegicum.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20.00

8. Bryllupsfeber på Folkemuseet

Kjærlighet og bryllup gjennom tidene er lørdagens tema på Norsk Folkemuseum. Det blir brudepynting og mulig å se hvordan bryllupsfester foregikk helt tilbake til 1700-tallet. Trøndersk bryllupsfest anno 1950 og bryllup blant borgerskapet i 1758 står på programmet.

Det spesielle er at denne dagen blir det også ekte bryllupsfeiring på museet. Hele 40 brudepar gir sitt ja i Friluftsmuseet. Museet er pyntet til fest, og tunene fylles med bryllupspar og underholdning.

Hvor: Norsk Folkemuseum

Når: Lørdag kl. 11–16.30

9. Vise med Weiss

Promo

Aleks Weiss tar med seg sine viser til Parkteatret for en laidback søndagskveld. Han er kjent for å skildrer det introverte bylivet, og tekstuniverset balanseres ofte mellom det joviale og det reflekterende. Låtene hans har et lavmælt preg.

Hvor: Parkteatret

Når: Søndag kl. 19.30

10. Symmetrisk nytelse med Nasjonalballetten

Erik Berg

«Med nydelige soloer og hyperpresise fellespartier åpner trippelforestillingen Hvite netter for flere hakesleppøyeblikk», skrev Aftenpostens anmelder.

Disse tre mesterverkene står som påler i dansehistorien, og er skapt av tre koreograflegender: Natalia Makarova (etter Marius Petipa), Ohad Naharin og George Balanchine. Kvelden spenner over århundrer, dansestiler og stemninger.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag og fredag kl. 19