Misforståelser er en nærmest utømmelig kilde til humor, og dermed også et godt utgangspunkt for en skolerevy. Men misforståelsesvitsene i Vent, hva? blir for enkle.

Det starter tradisjonelt, med scenearbeideren som har misforstått premièredatoen og tror det er generalprøve. Gitaristen i bandet har misforstått hvilken rolle han søkte på, men får være skuespiller likevel.