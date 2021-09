Oslo-guide: Ti tips til ting som skjer i helgen

I helgen finner du over 80 matprodusenter på Youngstorget. Der arrangeres Torguka for første gang.

Doreen Tan (75) og datteren Camille tester matboden til Northern Company. Maria Katarine Michelsen selger tang, tare og fermenterte produkter.

– Da jeg var liten, syntes folk det var rart at jeg gikk rundt og «snackset» på tang fra Singapore. At jeg kan kjøpe norsk tang, er revolusjonerende for meg.

Det sier Camille Tan (32). Hun og moren Doreen Tan er innom matboden til Northern Company, én av totalt 80 matvareprodusenter som inntar Youngstorget i helgen.