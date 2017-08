Her finner du mest av alt billige alternativer – for det skal være mulig å ha det gøy i Oslo selv om du lever på stipend og studielån.

Under finner du billige spisesteder, billig utesteder og billige aktiviteter, samt en oversikt over noen utesteder du kan gå på dersom du ikke har fylt 23 år.

Husk også å sjekke Oslobys restaurantguide om du vil ha flere gode spisetips!

Billig mat

1: Punjab Tandoori, Grønland 24

Restauranten ble startet i 1990 og byr på kjapp mat for en billig penge. Det er alltid mye folk her, men velger du dagens, får du maten i en fei. Spisestedet er fortsatt et av byens beste og billigste alternativer.

2: Thai Orchid, Calmeyers gate 11

Thai Orchid virker ikke særlig spennende når du ser stedet utenfra, men vent til du får maten på bordet. Her får du skikkelig thaimat til studentvennlige priser og mat som varmer skikkelig i vinterkulden.

3: Freddy Fuego, Hausmanns gate 31A.

Ligger rett rundt hjørnet av populære Torggata. Her får du burritos på skikkelig mexicansk vis og heftige sauser det smaker krutt av. Prisen er til å spise opp.

4: Ma Poule, Mathallen i Maridalsveien 17

Ute etter en rimelig og deilig lunsj eller en kjapp middag? Dra til Mathallen og sjekk ut kyllingsandwichen til Stangeriet eller den deilige andeconfit-sandwichen til Ma Poule med deilig sennep og en fruktjuice til 100 kroner totalt.

5: Prince lunchbar, Kirkegata 20

De har holdt det gående helt siden 2001, med deilige sandwicher, rundstykker og baguetter med masse pålegg. Prøv en kyllingburger med en hel kyllingfilet, hjemmelaget majones, tomat, sylteagurk og løk til 64 kroner.

6: Hai Café, Calmeyers gate 6

Populær vietnamesisk restaurant, enkelt innredet, men med meget god mat til rimelige priser. Her får du en av byens aller beste vårruller og deilige Pho-supper.

7: Fiskeriet, Youngstorget

Fish’n’chipsen du får servert her er glovarm. Her får du også fiskesuppe, bacalao, fiskekaker, lakswraps, blåskjell og østers. Tar du med fish’n’chips, koster det fine 105 kroner!

8: Beijing Palace, Pilestredet 27

Har spesialisert seg på kinesisk tapas/dim sum i enkle og uformelle lokaler. Omfangsrik meny og rimelige priser. Sjekk ut den småspicy Beijingsuppen til 69 kroner eller en av de mange, mange dim sum rettene.

Utesteder for deg under 23 år

Oslo har mange utesteder ved siden av studentpubene, men mange har 23-årsgrense.

Her er en oversikt over noen steder du kan gå hvis du har tenkt deg ut på byen for å treffe folk utenfor studentmiljøet.

Fra 18 år:

KJ 10, Karl Johans gate 10

Parkteatret Scene, Olaf Ryes plass 11. 18/20-årsgrense, men har også Yngling-konsertserie for dem under 18.

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene har alle 18-årsgrense.

Fra 20 år:

Blå og Ingensteds, i Brenneriv. 9, har 20 års aldersgrense når det er konserter. Aldersgrensen blir 23 år fra kl. 22 når det er klubb.

Café Amsterdam, Kristian Augusts gate 12

Den Gamle Major, Bogstadveien 66 (20 år etter kl. 22)

Elsker, Kristian IVs gate 9 (homse- og lesbeklubb)

Heidis Bierstube, Fridtjof Nansens Plass 8

Horgans, Hegdehaugsveien 24 (studenttorsdager med 20-årsgrense)

Mabou, Hegdehaugsveien 28

Oslo Bar & Bowling, Torggata 16 ved Rockefeller. Her kan du også bowle!

Oslo Camping, Møllergata 12. Her er det fri alder frem til kl. 18 og 20 års aldersgrense etterpå.

Qadis, Thorvald Meyers gate 81

VU, Hegdehaugsveien 24

5 aktiviteter som ikke koster skjorta

1: Museer

Du kommer gratis inn på bl.a. Bymuseet, Arbeidermuseet, Filmmuseet, Forsvarsmuseet og Interkulturelt museum.

2: Gallerier

Vil du ha kulturopplevelser, har de fleste galleriene gratis adgang.

3: Severdigheter og parker

Operaen er blitt et utfluktsmål for mange, mens Botanisk hage, Akershus festning, Frognerparken med bl.a. Monolitten og Ekebergparken er friområder der du kan komme inn uten å betale en øre.

4: Elvelangs 21. september

Torsdag 21. september kan du oppleve 100 kulturinnslag i skinnet fra 4000 fakler fra Vaterland helt opp til Frysja på Kjelsås. Dette er en årlig happening i regi av Oslo kommune som foregår rundt høstjevndøgn.

5: Marka og øyene i Oslofjorden

Oslomarka er en perle som bare koster prisen av en trikkebillett. Det samme gjelder øyene i fjorden, der klosteret er et flott sted å ha en piknik.

10 barer med billig øl:

Det er ikke helt fremmed for studenter å tilbringe flere kvelder på barer i løpet av studietiden. Dersom du går lei av studentpubene, som ofte har lave priser, har vi samlet en liste over 10 av de billigste halvliterne du får i Oslo:

1: Star Gate, Grønland 2A: 47,-

2: Under Brua Pub, Grønland 2B: 47,-

3: Bør og Børsen, Trondheimsveien 13. Her kan du også synge karaoke: 48,-

4: Københavnerkafeen, Smalgangen 14, Grønland: 55,-

5: Ocean kafé og bar, Trondheimsveien 20A: 56,-

6: Bobs pub, Grønland 1: 59,-

7: Rex Pub, St. Olavs gate 23, inngang Pilestredet: 61,50,-

8: St. Halvards Pub & bistro, Oslogate 14, Gamlebyen: 64,-

9: Dovrehallen og Dovrestua, Storgata 22: 64,-

10: Alexandria Cafe, Thorvald Meyers gate 85, Grünerløkka: 64,-