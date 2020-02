1 2 3 4 5 6

Fakta: Kattateateret 2020: «Den innbilt syke» Regissør: Morten Anda Berg. Teatersjefer: Tuva Lægreid og Alexander Patiño Walbækken. Skuespillere: Vilde Nilsen Aubell, Amalia Sanchez Knotten, Hanna Guddal Jemtland, Åsne Skeie, Ella Emilia Andresen Rief, Mikael Thurmer, Sigurd Bakken-Snekkevik, Andreas Tolstrup Christensen, Marie Hammergren. Spilles til og med 1. mars.

– Et øyeblikk!

Den unge jenta i billettluken snur seg mot hyllen med små flasker og leser nøye på de små etikettene. Hun snur seg og rekker meg to ørsmå medisinflasker. På den lille lappen rundt tuten står rad og setenummer.

– Sånn, vær så god. God bedring!

Vi er på Kattateateret, eller apoteket om du vil, og stemningen er satt.

Kattateateret feiret i fjor 150-årsjubileum og skiller seg fra de fleste andre skolene ved å sette opp teater fremfor skolerevy. Iblant skulle man nesten tro elevene på Oslo katedralskole ikke hadde gjorde stort annet enn å sette opp komedier fra 1600-tallet.

Karen Evelyn Seierstad

Imponerende profesjonelt

Kattateateret har i år satt opp Den innbilt syke, skrevet av den franske dramatikeren Molière i 1673. Det er intet mindre enn en ballettkomedie.

Og som klassiske komedier seg hør og bør, handler Den innbilt syke om menneskelige dårlige sider vi kan le og lære noe av.

På Katta møter vi hypokonderen Argan, spilt av Vilde Nilsen Aubell, som vi raskt skjønner er langt mindre syk enn han gir uttrykk for. Argan ønsker å gifte bort sin datter til en legestudent, slik at han selv er sikret legehjelp for all fremtid. Problemet er bare at datteren er stupforelsket i en annen.

I år som i fjor er noe av det mest imponerende ved Kattateateret den gjennomførte og stemningsfulle atmosfæren de skaper for publikum. Her er lite overlatt til tilfeldighetene. Både kostymer, kulisser, rekvisitter, musikk og gjennomføring er imponerende profesjonelle.

Karen Evelyn Seierstad

Friskt pust

Også skuespillerprestasjonene er jevnt over gode. De ni skuespillerne gir alt i tolkningen av de komiske karakterene Molière diktet opp for 300 år siden. Det kler stykkets form og humor, som i seg selv er teatralsk og pompøst.

Det er spesielt verdt å trekke frem hovedrolleinnehaver Vilde Nilsen Aubell. Hun briljerer og imponerer stort i rollen som hypokonderen Argan. Hun er et åpenbart komisk talent som med sin gøyale mimikk og timing får publikum til å bryte ut i høylytt latter igjen og igjen.

Også det dyktige bandet, som står plassert i kanten av scenen, kler forestillingen. Men jeg ønsker meg mer! Dansescenen i andre akt, når Argan angripes av sine egne sykdomsdemoner, er et etterlengtet frisk pust.

Karen Evelyn Seierstad

Mer aktualitet

«Stykket er fortsatt relevant i dag», skriver Kattateateret i sin brosjyre.

Og i en tid der mediebildet domineres av koronavirus og psykiske lidelser, der sunnhet og helse er på moten, all verdens diagnoser er et tastetrykk unna, har de nok rett. Det er nok å ta av. Kattateateret er inne på noe når de i brosjyren peker mot en «legemiddelindustri som bidrar til helseangst».

Nettopp derfor skulle jeg ønske at Kattateateret var vågale nok til å bryte med originalmanuset. Ved å rette pekerfingeren mot vår tid i en ellers klassisk oppsetning, ville den 300 år gamle komedien ha føltes hakket mer aktuell og morsom. For det går tidvis litt trått. Men det handler mer om valg av stykke enn innsats og prestasjoner.

Men når det er sagt: Jeg tror Molière ville vært sjukt stolt over Kattateateret 2020.