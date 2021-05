Late helgedager på brygga med is i hånden. Oslo-folk nyter knallværet.

Sommerhungrige byfolk kan endelig nyte været med is, bading og soling: – Helt nydelig.

24 grader målte gradestokken lørdag. Da er det mange som vil bade på Sørenga. Foto: Stein J Bjørge

Som fugler på svaberget sitter folk langs bryggene som strekker seg fra Operaen til Sørenga. Solen steker behagelig varm, og vinden sender kjølige kast mot solbrente badere.

Sydenvarmen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Etter måneder med sosial nedstenging, nedbør og lave temperaturer kunne oslofolk endelig få gleden av strålende sol og blå himmel.

– Det er på høy tid sommeren endelig kommer, sier Malin Bøthner (26).

Hun er ikke alene om å nyte de første sommerdagene på brygga. Her ligger folk spredt med riktig antrekk for dagens noen-og-tyve-graders sommervær.

Fra venstre: Marthe Lunde (25), Karin Nordseth (27) og Malin Bøthner (26) fant plass på badebrygga allerede 10.00 lørdag formiddag. Foto: Stein J Bjørge

Etter en maimåned preget med lave temperaturer var helgens varme vær forlokkende for badesultne Osloborgere. Foto: Stein J Bjørge

Bading i Oslofjorden: – Ikke kaldt

Bøthner har vært her siden tidlig i dag morges, men det er venninnen hennes Karin Nordseth (27) som var her først. Nordseth syklet ned fra Valle med bysykkel kl. 09.30 for å holde av plass til vennegjengen på åtte.

– Det gjelder å være tidlig ute om du skal få god plass, sier hun.

Selv om badegjestene oppholder seg på et lite areal, er det oppmerkede sirkler med riktig avstand fra andre for å ivareta smittevernet. Flere fra vennegjengen har tatt årets første bad i dag. De konkluderer med at badevannet var helt perfekt.

– Men kanskje litt for kaldt til å legge på de lengste svømmeturene.

Selv om det for Bøthners første bad, har Tord Strøm Pedersen (27) og Kjetil Stray Homme (26) badet på Sørenga siden begynnelsen av mai. Dagens badetemperatur er bedre enn tidligere, mener de.

Vennegjengen skal være her til solen går ned, tror Karin Nordseth.

De forteller at de gleder seg til den nye stranden ved Operaen skal ferdigstilles i løpet av sommeren. Det skal etter planen bli badestrand og park.

– Der blir vi faste gjester, tror jeg, sier Nordseth.

Tord Strøm Pedersen (27) og Kjetil Stray Homme (26) sier at de har badet på Sørenga siden begynnelsen av mai. Foto: Stein J Bjørge

Albert og Oscar Grbesa-Hansen (7) har brukt formiddagen til å være turister i egen by. Foto: Stein J Bjørge

– Får helt feriefølelse

Bikini, badebukser og duften av solkrem. Hilde Vernli Hansen synes været minner henne om sommerferie. Hun er på Sørenga sammen med sine to tvillingsønner Oscar og Albert Grbesa-Hansen (7).

– Det er første dagen med sommer. Det får meg til å tenke på familie og frihet. Jeg får helt feriefølelse, sier Hansen.

De har tilbrakt formiddagen som turister i egen by. Familien startet lørdagen på Operataket, før de fortsatte til Vippa ytterst ved Oslofjorden for en kaffe.

Aftenposten møter de utenfor en iskrembutikk på ferden, hvor de to tvillingbrødrene har fått seg hver sin kuleis. Etterpå venter vannkrig og grilling hjemme. På spørsmål om hvem som kommer til å vinne vannkrigen sier Oscar uten tvil:

– Det er meg!

«Indrefileten» i Oslo Havn dekkes av solsultne byborgere. Foto: Stein J Bjørge

Avslutter dagen med grilling og kubb

Noen andre som skal benytte dagens varme vær til fulle, er Christina Stald (28) og Tora Tjensvold (29). Vennene skal avslutte dagen med bursdagsfeiring og grilling i bakgården. De skal også spille kubb.

Venninnene er begge ingeniører og synes været er helt nydelig. Men Stald synes også været i hjemkommunen Bergen er fint også, i alle fall da hun var der sist:

– Da var det veldig fint, sier Stald.

Tora Tjensvold (29) og Christina Stald (28) nyter solen ved det nye Munch-museet. De skal avslutte dagen med bursdagsfeiring og grilling i bakgården. Foto: Stein J Bjørge

Godt helgevær

Denne helgen har det vært varmt i hovedstaden, og de høye temperaturene skal fortsette inn i neste uke. Samtidig som Oslo bader i sol, øker trykket på øyene i Oslofjorden.

Lørdag formiddag var det stor trafikk på øybåtene, og kollektivtrafikkselskapet Ruter oppfordret derfor folk å reise til andre steder.